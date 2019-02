Legnano. Inchiesta ‘Luna park’: sequestrata ruota panoramica in provincia di Brescia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2019 – Il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Brescia e la Compagnia di Desenzano del Garda hanno sequestrato a Isorella, in provincia di Brescia, una giostra non a norma durante un controllo: la ruota, costruita artigianalmente con 18 ‘postazioni-carrozze’, non aveva schede tecniche per il montaggio né protezioni dalla folgorazione, e non presentava certificazioni, disegni tecnici-costruttivi, indicazioni sul limite alle sollecitazioni da movimenti e di peso né sulla resistenza al vento e alle altre condizioni atmosferiche. In breve tempo la giostra sarebbe stata utilizzata presso alcuni luna park della provincia. Il sequestro preventivo è stato convalidato dal Gip di Brescia. Il fabbro ha ricevuto contestazioni per quasi 50mila euro.

L’inchiesta è scattata in seguito all’incidente di una 13enne che lo scorso novembre 2017 cadde da una giostra a Legnano. Dai rilievi delle forze dell’ordine emerse che il codice riportato sulla giostra era stato rilasciato dal Comune di Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli. Da qui è partita l’inchiesta “Luna Park”, coordinata dai Carabinieri di Vercelli,che ha portato a 30 indagati e 7 ordinanze di custodia cautelare e oltre 1000 giostre trovate non in regola.

V. A.