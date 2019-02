Milano. ROGO DI VIA CHIASSERINI: LA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO HA AGITO TEMPESTIVAMENTE E SECONDO LA LEGGE. ALCUNE RICOSTRUZIONI DEI FATTI SULLA STAMPA ODIERNA SONO ALLUSIVE ED ERRATE.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2019. In merito alle notizie di stampa relative all’incendio di Via Chiasserini del 14 ottobre scorso, il consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana di Milano, Pietro Mezzi, precisa quanto segue:

“1. L’iniziativa di verificare, mediante sopralluogo, eventuali abusi e illeciti in materia di stoccaggio dei rifiuti, è stata promossa dall’Area Ambiente della Città Metropolitana di Milano l’11 ottobre scorso, tre giorni dopo l’avvenuto recepimento da parte di IPB srl, di una generica segnalazione di “movimenti di autocarri con rimorchio con carico non meglio identificati”, pervenuta l’8 ottobre 2018;

2. Il sopralluogo è stato effettuato nel primo giorno utile (ossia l’11 ottobre) di cui si è avuta la disponibilità della sezione ambiente Polizia Locale di Milano;

3. Nel corso del sopralluogo è stata constatata la presenza di una notevole quantità rifiuti stoccati abusivamente;

4. Il personale tecnico di Città Metropolitana non ha qualifica di UPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) e quindi non ha potere di assumere provvedimenti di sequestro. Questo è il motivo per cui il sopralluogo, come da prassi consolidata, è avvenuto congiuntamente con la sezione ambiente della Polizia Locale del Comune di Milano;

5. Alcune affermazioni della figlia del proprietario della Società IPB srl riportate in data odierna dalla stampa, sono false e prive di fondamento, in quanto l’azione di Città Metropolitana è stata tempestiva e conforme alle norme;

6. Si ricorda che è stata Città Metropolitana di Milano a diffidare la proprietà (IPB) e il gestore dell’impianto (IPB Italia) per la messa in sicurezza e bonifica del sito, azioni non eseguite dalle Società stesse. Sono pertanto entrambe le società ad essere allo stato inadempienti, pur avendo ottenuto, lo scorso 6 dicembre, l’autorizzazione diaccesso al sito da parte dell’Autorità Giudiziaria;

7. Si ricorda infine che il 15 febbraio scorso Città Metropolitana di Milano ha avviato il procedimento di escussione della fidejussione (valore 1,1 milioni di euro) per eseguire le opere di ripristino dello stato dei luoghi e di bonifica dell’area;

8. Città Metropolitana di Milano si riserva di valutare eventuali azioni a tutela della propria immagine e dell’operato dei funzionari dell’ente a fronte di alcune affermazioni riportare sulla stampa in data odierna”.

