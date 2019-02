on. Morelli (Lega): “Sabato in piazza presenze di chi è contro le discriminazioni di Sala ai danni dei milanesi”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2019. E’ sacrosanto infatti che in piazza ci sia anche qualcuno in rappresentanza delle centinaia di migliaia di residenti delle periferie che sono discriminate dalle politiche di Sala e del Pd, che hanno come unica priorità i cittadini del centro. Il partito di Area C sarà in piazza per abbattere i muri dei confini nazionali, noi invece daremmo voce per abbattere i muri dell’ipocrisia di chi dice di pensare al prossimo dimenticandosi del più vicino. Area B è solo l’ultima pesante discriminazione nei confronti dei meno abbienti che inoltre, come dimostrano i dati Arpa, non sta neppure riscuotendo risultati positivi dal punto di vista ambientale. Oltre al danno (lo stop alle auto) la beffa di essere ancora in una città inquinatissima malgrado Area C, nuove Ztl, opere urbanistiche e piste ciclabili anti-auto e Area B. Ciliegina sulla torta sarà l’incoerente e pesantissimo aumento del costo del biglietto del tram, prossimo dono estivo di Sala e soci.

Così interviene il Capogruppo della Lega a Palazzo Marino on. Alessandro Morelli.

