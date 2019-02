Smart cities: Città metropolitana e Politecnico di Milano presentano un progetto per migliorare l’efficienza energetica

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 febbraio 2019 – Domani 1 marzo, alle ore 13.30 in Sala Affreschi di Palazzo Isimbardi in via Vivaio 1 a Milano, sarà presentato il progetto “ESMARTCITY: Enabling Smarter City in the MED Area through Networking”.

Obiettivo del progetto – finanziato dal programma europeo “Interreg MED – Cooperazione territoriale europea (CTE), transnazionale” – è quello di migliorare le capacità di innovazione delle città nell’area mediterranea attraverso la creazione di ecosistemi di innovazione che coinvolgono cittadini, imprese, università, enti pubblici e cluster esistenti che applicano il concetto di smart city.

In particolare, la Città metropolitana di Milano, insieme al Politecnico di Milano, hanno creato un modello innovativo dedicato all’efficientamento energetico: attraverso l’installazione di sensori in fibra ottica, sarà possibile verificare, gestire e controllare parametri ambientali – come la temperatura, l’illuminazione, l’umidità – all’interno di edifici pubblici e scuole.

L’analisi dei dati permetterà di ottimizzare e rendere il consumo energetico più efficiente, in una prospettiva di lungo termine. Nel caso di risultati positivi, questo modello potrebbe essere replicato in altre aree metropolitane europee nonchè sul territorio metropolitano di Milano per monitorare infrastrutture come ponti e strade.

I Partner sono la Regione Abruzzo (Italia, capofila), il Centro Ricerca e Innovazione di Atene (Grecia), Istituto nazionale delle scienze applicate (INSA Lyon) (Francia), l’Agenzia dell’Energia di Granada (Spagna), l’Agenzia di Sviluppo di Sarajevo est (Bosnia ed Erzegovina), Energia e Ambiente d’Arrábida (Portugal), Regione della Grecia Occidentale (Grecia), la Città Metropolitana di Milano (Italia), il Politecnico di Milano (Italia) e Capenergies (Francia).

Redazione