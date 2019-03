BOLLATE: 9,5 MLN DA REGIONE PER RIPRISTINO IMMOBILI ALER VIA TURATI, A MARZO RIPARTONO LAVORI

ILLUSTRATI A INQUILINI PIANO E TEMPISTICHE, RISORSE PER 12,6 MLN

(mi-Lorenteggio.com) Bollate, 1 marzo 2019 – Si è svolto stamani nella sala

consigliare del Comune di Bollate, in via Aldo Moro 1,

l’incontro con gli inquilini degli immobili di via Turati 40.

L’assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità di

Regione Lombardia Stefano Bolognini, il presidente Aler Milano

Angelo Sala, alla presenza del sindaco Francesco Vassallo e del

deputato consigliere comunale Fabio Massimo Boniardi, hanno

illustrato la nuova tempistica dei lavori di manutenzione

straordinaria degli immobili di via Turati 40, per i quali la

Regione ha stanziato 9,5 milioni di euro e Aler 3,1 milioni

nell’ambito del Secondo programma regionale dei ‘Contratti di

Quartiere’.

OPERAZIONE TRASPARENZA – “Abbiamo voluto mettere a conoscenza,

con trasparenza, gli inquilini – ha detto Bolognini – dello

stato dell’arte degli interventi perché queste opere che

ristruttureranno e riqualificheranno completamente, dal punto di

vista funzionale e normativo, i fabbricati porteranno valore

anche dal punto di vista sociale, proprio come si propone il

Contratto di Quartiere, che ha come punto di partenza essenziale

la collaborazione tra gli enti e i cittadini”

OPERE IN TRE LOTTI – I lavori sono stati suddivisi in tre lotti.

Il primo ha riguardato il rifacimento della copertura ‘corpo

alto’ (scale D, E, F, G) con bonifica amianto e rinforzo

strutturale, sostituzione delle lattonerie, fornitura e posa dei

nuovi parapetti in ferro e verniciatura e sostituzione porte di

accesso alla copertura dalla zona comune, a servizio dei

sottotetti.

PROBLEMI SUPERATI – “I lavori – ha spiegato Bolognini – erano

già stati avviati a maggio 2018, ma nel mese di ottobre 2018

sono emerse gravi problematiche col Consorzio aggiudicatario dei

lavori. Ora i problemi sono stati risolti e le opere proseguono

regolarmente”.

IL SECONDO LOTTO AL VIA – Il secondo lotto, con avvio previsto a

marzo 2019, riguarderà il risanamento conservativo e

l’accorpamento degli alloggi del corpo basso (scale A, B, C) con

la ristrutturazione degli alloggi (48 allo stato di fatto e 24

allo stato di progetto), la manutenzione straordinaria delle

parti comuni (adeguamento normativo) e il loro risanamento

conservativo.

IL TERZO E ULTIMO LOTTO – Il terzo e ultimo lotto comprenderà il

risanamento conservativo e il frazionamento degli alloggi del

corpo alto (scale D, E, F, G, H, I, L, M), col completamento del

rifacimento della copertura, il frazionamento degli appartamenti

che saranno portati da 30 a 55 nuove unità, la manutenzione

straordinaria delle parti comuni (adeguamento normativo) e il

loro risanamento conservativo”.

Redazione