Il Comune di Lissone premia 101 studenti delle Scuole secondarie di Secondo Grado

Stilate le graduatorie per gli Assegni di Studio e per i Buoni libro

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 1 marzo 2019 – 57 assegni di studio del valore di 300 euro ciascuno e 44 buoni libro da 120 euro l’uno per gli studenti più meritevoli che si sono classificati ai primi posti nelle rispettive graduatorie.

La Giunta Comunale ha deliberato l’erogazione di Assegni di studio e Buoni libro a favore degli studenti lissonesi meritevoli delle scuole secondarie di II° grado Statali o Paritarie per l’anno scolastico 2018/19.

Gli assegni di studio sono stati attribuiti su indicazione di una commissione formata da due rappresentanti del Consiglio Comunale, uno di maggioranza ed uno di opposizione e da tre rappresentanti delle scuole secondarie di secondo grado, con criteri predeterminati che hanno tenuto conto sia del merito scolastico dello studente che delle condizioni economiche della famiglia.

I buoni sono stati assegnati agli studenti, esclusi dall’attribuzione degli assegni di studio, che hanno ottenuto i punteggi più alti sulla base del solo merito scolastico.

Tutti gli studenti che riceveranno il riconoscimento sono residenti nel Comune di Lissone, iscritti all’anagrafe della popolazione da almeno due anni e non hanno compiuto 21 anni d’età.

Il numero degli assegni di studio e dei buoni libro, inizialmente era previsto rispettivamente in numero di 50 e di 30, già incrementati rispetto allo scorso anno sia per numero che per valore.

Essendosi verificati 13 ex-aequo nella graduatoria relativa agli assegni di studio e altri 15 ex-aequo nell’assegnazione dei buoni libro, l’Amministrazione ha stanziato ulteriori risorse per consentire la premiazione anche degli studenti così classificatisi, con un impegno di spesa che ammonta a circa 22.000 euro.

La cerimonia di consegna si terrà mercoledì 13 marzo alle ore 17.00 per le borse di studio ed alle 18.00 per i buoni libro presso la sala consiliare.

Redazione