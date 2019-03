LOMBARDIA. ANTICORRUZIONE, FONTANA: ORAC SARÀ PRESTO OPERATIVO

LA CONFERMA A MARGINE DELL’INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO TAR

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 marzo 2019 – Sarà presto operativo l’Orac

(l’Organismo Regionale Anti Corruzione). Lo ha confermato il

presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine

dell’inaugurazione dell’Anno giudiziario del Tar, spiegando che

il bando per le candidature “riaprirà fra pochi giorni e per un

periodo di tempo molto limitato”.

LA CULTURA DELLA LEGALITÀ – La Regione Lombardia intende infatti

sviluppare modelli che rafforzino la collaborazione tra le

istituzioni e promuovano la ‘cultura della legalità’. “In questa

direzione – ha spiegato il presidente – va la recente

approvazione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 con cui abbiamo

razionalizzato il sistema dei controlli, con l’istituzione di

Orac appunto, e revisionato il metodo per l’analisi dei rischi

con riferimento ad alcuni settori più esposti”.

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI VA RIVISTO – Riferendosi invece

alla relazione del presidente del Tar, Angelo De Zotti, Fontana

ha sottolineato che “sono state dette cose molto importanti per

la Pubblica Amministrazione. Non ultima la critica al nuovo

codice degli appalti, che rischia di raggiungere l’effetto

contrario rispetto a quello per cui è nato. I tempi previsti

sono inaccettabili, perché troppo lunghi, il che equivale a

un’importante perdita di denaro da parte dello Stato”.

LA SEMPLIFICAZIONE – Durante il suo intervento, il presidente

Fontana ha poi aggiunto che, per far andare sempre meglio la

macchina amministrativa, “la Regione ha voluto intraprendere un

percorso, condiviso con gli attori del territorio, per la

semplificazione in tutte le aree che afferiscono alla gestione

pubblica: da quella istituzionale a quella economica a quella

sociale, perché sia la complessità che l’eccessiva

stratificazione normativo-amministrativa rappresentano i

principali ostacoli a un’efficiente e corretta gestione della

cosa pubblica”.

