Milano. INAUGURATA FIERA ‘ITALIA VACANZE’,MAGONI: LA LOMBARDIA TERRA VOCATA AL TURISMO ALL’ARIA APERTA

Assessore Lara Magoni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 01 marzo 2019. L’assessore al Turismo, Marketing

Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, ha tenuto

a battesimo la quarantacinquesima edizione di ‘Italia Vacanze’,

mostra mercato dedicata ai camper, ai caravan, alle attrezzature

ed accessori per le vacanze, in programma a Segrate, al Parco

Esposizioni, dall’1 al 3 marzo.

“Regione Lombardia crede fermamente nel turismo all’aria aperta

– ha detto Lara Magoni -, una terra che sembra fatta apposta per

godere en plein dei suoi paesaggi mozzafiato, delle città

d’arte, dei laghi, delle montagne e dei percorsi enogastronomici

golosi. Una varietà nell’offerta che attira sempre più

visitatori da ogni parte del mondo”.

CARAVAN, LOMBARDIA PRIMA IN ITALIA – La Lombardia è una terra a

forte vocazione ‘camperista’: come rilevano i dati del 2017 del

“Rapporto Nazionale 2018 sul turismo in libertà in Camper e in

Caravan”, dell’Associazione Produttori Camper e Caravan,

infatti, il Nord Italia si conferma il principale bacino

d’utenza del settore con il 59,5% del totale del mercato (nuove

immatricolazioni più trasferimenti netti di proprietà, per

quanto riguarda il comparto degli autocaravan e 53,6% per il

mercato delle caravan. Nel dettaglio la Lombardia conferma la

propria leadership con le migliori performance sia nel segmento

degli autocaravan (23,1% delle immatricolazioni e 15,7%

dell’usato italiano), sia in quello delle caravan (29,5% nuovo e

15,7% usato).

LA SCELTA DEL ‘TURISMO IN LIBERTÀ’ – “Oggi il turismo sta

cambiando – ha aggiunto l’assessore Magoni – la vacanza non è

più intesa come ‘all inclusive’ ma si vuole vivere un’esperienza

diversa. Il visitatore è un ‘curioso’, alla ricerca di

esperienze tra tradizione e innovazione, alla scoperta di sapori

e gusti tipici di cui sono ricchi i nostri luoghi”.

“I camperisti sono gli ambasciatori di un ‘turismo in libertà’,

la possibilità di vivere vacanze in totale serenità ed armonia.

In tal senso – ha concluso Magoni -, grazie ad una normativa

regionale moderna e lungimirante, i camperisti scelgono la

Lombardia sapendo di poter contare su un’accoglienza di

prim’ordine, strutture all’avanguardia e standard qualitativi di

alto livello”.

