MILANOSPORT. DE CHIRICO (FI): CERCARE PARTNERSHIP CON PRIVATI PER RIQUALIFICARE LIDO E ALTRE PISCINE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1º marzo 2019 – Bene che MilanoSport voglia aprire ai privati i propri spazi anche per attività che con la pratica sportiva non hanno nulla a che fare. Design, moda ed eventi in generale sono sempre alla ricerca di nuove location per stupire. Mi domando come mai la presidente Bisconti non ci abbia pensato quando era assessore. Ho proposto all’assessore Guaineri e alla presidente Bisconti di cercare anche delle partnership che possano creare sinergie positive per far vivere 365 giorni all’anno una struttura importante e storica come il Lido di Milano. Ad esempio, utilizzando la formula del project financing si potrebbe recuperare la parte abbandonata della piscina per aprire un ristorante guidato da uno chef stellato oppure un locale alla moda. Inoltre, credo che sulla disabilità si possa e si debba fare di più e trasmetterò da subito le richieste che mi sono già pervenute da persone con handicap che chiedono di poter praticare lo sport anche senza doversi necessariamente appoggiare a qualche associazione. Era una promessa del 2015 dell’allora assessore Bisconti, aiuteremo a realizzarla con emendamenti al prossimo bilancio.

Redazione