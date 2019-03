Posata la prima pietra dell’Ostello della Gioventù di Lecco

GLI ASSESSORI CAMBIAGHI E ROSSI: AL VIA LAVORI GRAZIE AD ACCORDO DI PROGRAMMA DI OLTRE 2 MILIONI DI EURO

Milano, 01 marzo 2019 – L'assessore regionale allo Sport e

Giovani Martina Cambiaghi con il sottosegretario ai Grandi

Eventi Sportivi Antonio Rossi hanno partecipato, questa mattina,

alla cerimonia di una “nuova” posa della prima pietra

dell’Ostello della Gioventù di Lecco. La struttura, di 3.540

metri quadrati, sarà realizzata nell’arco di 18 mesi grazie al

contributo di Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di

Lecco e Aler Bergamo-Lecco-Sondrio, per un costo complessivo di

2.290.000 euro.

L’Accordo di Programma ha come obiettivo il completamento

dell’Ostello della Gioventù di Lecco, opera incompiuta e dal

2009 sottoposta a un progressivo processo di abbandono ed

esposizione ad atti vandalici. Il progetto prevede il

completamento della struttura secondo la seguente articolazione

funzionale: 80 per cento dell’edificio adibito a ostello,

secondo gli standard e i requisiti funzionali, e il restante 20

per cento destinato al servizio abitativo temporaneo.

CAMBIAGHI: MIGLIORARE RETE OSTELLI PER TURISMO GIOVANILE – “Dopo

tanti anni, finalmente, – ha dichiarato l’assessore Cambiaghi –

finisce l’odissea dell’ostello della gioventù di Lecco, che

aspettava una conclusione dal 2006, anno in cui erano cominciati

per la prima volta i lavori. Con la cerimonia di oggi stiamo

scrivendo una nuova pagina di una vicenda che potrà solo avere

risvolti positivi. Ora, grazie all’intervento di Regione

Lombardia e della sinergia tra gli Enti interessati, i lavori

potranno partire e la città di Lecco vedrà sanata una ferita che

dura da fin troppo tempo”.

“Come Regione abbiamo un forte interesse, in relazione alle

politiche regionali di sviluppo dell’offerta turistica low cost

di qualità, a completare l’ostello di Lecco, ma anche a

riqualificare e a promuovere la rete degli ostelli – ha concluso

Cambiaghi – al fine di agevolare ed incentivare il turismo

giovanile”.

ROSSI: OPERA VALORIZZA TERRITORIO LECCHESE – “L’ostello di Lecco

– ha spiegato il sottosegretario Rossi – rappresenta

un’opportunità di promozione internazionale e valorizzazione del

territorio lecchese, completando, in maniera significativa,

l’attuale offerta ricettiva con una struttura moderna e

tecnologicamente avanzata. L’ostello si rivolge a un’utenza

giovanile e familiare e risulta idoneo a soddisfare le crescenti

esigenze legate allo sviluppo del campus universitario da una

parte e, dall’altra, al crescente orientamento del territorio

lecchese verso un turismo di basso impatto, in linea con il

progetto che sempre Regione Lombardia ha voluto realizzare per

valorizzazione delle Falesie del territorio lecchese”.

