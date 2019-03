Rozzano. Bilanco di mandato: la Giunta incontra i cittadini

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 1 marzo 2019 – Ha preso il via il ciclo di incontri di presentazione del bilancio di mandato. Ieri, il sindaco Barbara Agogliati e gli assessori hanno incontrato cittadini dei quartieri Aler e Cassino, al centro anziani Foglia di viale Lazio, per presentare il lavoro svolto durante i cinque anni di mandato. Il dibattito ha visto un’ottima affluenza di pubblico.

Giunta e cittadini si sono confrontati sui temi cardine che hanno guidato l’amministrazione comunale dal 2014 ad oggi per il rilancio di Rozzano.

Innanzitutto la sicurezza, con l’assunzione di nuovi vigili, il via all’installazione di oltre 170 telecamere di videosorveglianza sul territorio e dei nuovi impianti di illuminazione a led.

Il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico a cominciare dal prolungamento del tram 15 che, dopo un’attesa durata oltre 10 anni, collega finalmente il cuore di Rozzano al centro di Milano.

L’importante impegno sui lavori pubblici, con la riqualificazione di 14 plessi scolastici, palestre, impianti sportivi, riqualificazioni di strade e di piazze e la realizzazione del nuovo centro cittadino.

L’investimento nel sociale, pari a circa 30 milioni di euro investiti negli ultimi 4 anni, per aiutare le famiglie in difficoltà, i disabili, i minori e gli anziani.

Il programma prevede altri 6 incontri che toccheranno tutti i quartieri di Rozzano. Altre date potranno essere inserite nei prossimi giorni.

