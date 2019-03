(mi-lorenteggio.com) Brescia, 2 marzo 2019. Intossicazione nella piscina Lamarmora di Brescia, in via Rodi, dove trenta nuotatori, nel primo pomeriggio, hanno mostrato difficoltà respiratorie dopo l’immersione. La sostanza che ha provocato l’intossicazione non è ancora nota, riferisce l’Areu.

V.A.