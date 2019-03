(mi-Lorenteggio.com) Cernobbio, 2 marzo 2019 – Questa sera, intorno alle ore 18.30, un incendio è divampato in un appartamento in via Nazario. Diversi i mezzi dei Vigili del Fuoco accorsi, che, oltre a soccorrere due persone, hanno circoscritto e domato l’incendio.

Redazione