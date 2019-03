CONFIAL. ‘STATI GENERALI DEL LAVORO DI MILANO E LOMBARDIA’, DE CORATO: REGIONE LOCOMOTIVA D’EUROPA

L’ASSESSORE: ALLE ISTITUZIONI IL COMPITO DI COSTRUIRE IL FUTURO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2019 – “Posso affermare che la Regione

Lombardia è davvero una delle locomotive d’Europa per quanto

riguarda il lavoro, così come scrivete sulla vostra locandina”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e

Polizia Locale Riccardo De Corato durante il suo intervento agli

‘Stati generali del lavoro di Milano e Lombardia’, organizzato

dalla Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori.

SINDACATO GARANTE DEI LAVORATORI – “Al momento nel nostro Paese

– ha affermato De Corato – a volte le condizioni dei lavoratori

sono al limite dello sfruttamento. Questa nuova pseudo

rivoluzione quali benefici ha portato? Troppo spesso quando

l’azienda è in crisi come prima soluzione si ricorre

all’abbassamento dei salari e, successivamente, a delocalizzare.

Il Sindacato in questo momento storico deve tornare ad essere

garante dei lavoratori e non abbassare la guardia”.

IMPEGNO A SUPPORTO DELLE AZIENDE – “Regione Lombardia ha messo a

disposizione contributi per aiutare le piccole e medie imprese –

ha spiegato l’assessore regionale – ad assumere e ad innovarsi,

e abbiamo investito sulla Lombardia come polo di attrazione

turistica tanto da candidarla alle Olimpiadi invernali del 2026.

Si tratta di centinaia di milioni di euro per le aziende sotto

varie forme, a concreta testimonianza dell’attenzione che

riserviamo al mondo del lavoro”.

ISTITUZIONI COSTRUISCANO IL FUTURO – “Sulla locandina degli

‘Stati generali’ di oggi mi ha colpito la frase ‘costruttori di

futuro’: è una definizione molto impegnativa – ha concluso De

Corato – un compito che non può essere lasciato solo ai

lavoratori ma che deve vedere impegnate in prima linea le

istituzioni”.

Redazione