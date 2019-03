GIOVANI, PREMIO ARGE ALP: SCADE A FINE MESE BANDO DEDICATO A CONTENUTI CREATIVI SULLA ‘MOLTEPLICITÀ’ DELLE ALPI

MONTE PREMI DI 17.500 EURO PER LE TRE CATEGORIE IN CONCORSO. OCCORRE PRESENTARE LE DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO 2019

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2019 – La Comunità di lavoro delle Regioni

Alpine – Arge Alp, di cui Regione Lombardia fa parte, ha indetto

anche per quest’anno un premio dedicato ai giovani esperti in

contenuti editoriali e multimediali.

I premi saranno assegnati a chi svilupperà i migliori i temi

della diversità, dell’integrazione e del multilinguismo nelle

Alpi attraverso articoli per il giornale della scuola, foto

oppure post.

Lo slogan del Premio Arge Alp 2019 è infatti ‘Molteplicità e

plurilinguismo dei giovani nelle Alpi’, un concetto che può

declinarsi, per esempio, attraverso le chiavi di lettura

dell’economia, dell’innovazione, della cultura, del turismo,

dell’ambiente e della mobilità, senza perdere di vista le

peculiarità delle regioni alpine.

UNA COMPETIZIONE IN TRE CATEGORIE PER I GIOVANI – Il premio

ammonta a 17.500 euro, ripartiti nelle tre categorie del

concorso: print, online/social media e fotografia.

I contributi ‘editoriali’ per print e online/social media

saranno a loro volta suddivisi nelle due lingue e valutati

separatamente. I vincitori riceveranno un premio in denaro di

2.000 euro, i secondi classificati di 1.000 euro e i terzi di

500 euro.

La partecipazione è aperta a giovani minori di 19 anni

provenienti da classi scolastiche, centri di formazione

professionale, gruppi sportivi e associazioni giovanili.

I contributi, presentati in italiano o in tedesco, lingue

ufficiali delle regioni di Arge Alpe, dovranno quindi raccontare

la varietà e la ‘molteplicità’ dei giovani nelle Alpi, inclusa

la ricchezza del plurilinguismo.

SELEZIONE IN PIÙ FASI – La selezione preliminare regionale

avverrà entro il 1/5/2019. I 15 finalisti definitivi (tre

finalisti per ciascuna categoria e lingua) saranno individuati

entro il 31/5/2019 da una giuria specialistica. La giuria

selezionerà quindi gli elaborati finalisti per le diverse

categorie. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la

conferenza dei capi di governo Arge Alp, il 5 Luglio 2019 a

Dobbiaco, in Alto Adige.

DOCUMENTI NECESSARI – Per partecipare occorre inviare:

– lettera di motivazione degli studenti o della redazione del

giornale

– copia digitale del giornale

– copia del documento di riconoscimento dei partecipanti

– il contributo realizzato, per le tre categorie:

a) Print: testo redazionale (formato PDF)

b) Online/social media: servizio web o blog (formato PDF o HTML)

c) Fotografia: foto o reportage fotografico (formato: jpg o png)

Occorre infine una dichiarazione da parte dei partecipanti di

disporre di tutti i diritti sui testi e di non ledere diritti di

terzi.

DOMANDE E PREMIAZIONE – Le domande possono essere presentate

entro il 31 marzo 2019 al referente per il progetto:

Paolo Sabbadini – Regione Lombardia – Presidenza Relazioni

Internazionali – Piazza Città di Lombardia, 1 20124 Milano –

paolo_sabbadini@regione.lombardia.it.

Il regolamento completo del premio Arge Alp è pubblicato sul

portale della Regione Lombardia al link:

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/attivita-istituzionali/relazioni-internazionali.

SCHEDA ARGE ALP – La riunione di fondazione della Comunità di

Lavoro Regioni Alpine risale al 12 ottobre 1972 a Mösern, in

Tirolo.

Nel 1972 è stata gettata la base, da parte dei capi di governo

del Libero Stato della Baviera, della Provincia Autonoma di

Bolzano Alto Adige, del Cantone dei Grigioni, della Regione

Lombardia nonché dei Länder austriaci Vorarlberg, Tirolo,

Salisburgo, per promuovere una stretta collaborazione

interregionale in vari campi e una coesione dei popoli dell’Arco

Alpino. Nel 1973 si sono aggiunti la Provincia Autonoma di

Trento, nel 1982 il Cantone S. Gallo e nel 1986 il Cantone

Ticino. La Comunità di Lavoro Regioni Alpine oggi comprende

circa 26 milioni di abitanti distribuiti su 142.366 km².

Redazione