Il progetto: opere idrauliche e irrigue lombarde nella lista del Patrimonio Mondiale, Naturale e Culturale dell’Unesco

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2019 – ‘La civiltà dell’acqua lombarda’, ossia

il progetto di Regione Lombardia e dei Consorzi di bonifica e

regolazione dei laghi e delle loro associazioni nazionali (ANBI)

e regionali (URBIM) per inserire le grandi opere idrauliche e

irrigue lombarde nella lista del Patrimonio Mondiale, Naturale e

Culturale dell’Unesco, è in attesa di essere inserito dal MIBAC

(Ministero per i Beni e le Attività Culturali) nella lista dei

siti italiani da candidare alla salvaguardia.

L’importante passo per la tutela di 15 impianti idrovori, 7

manufatti irrigui, 13 fontanili e marcite e 7 ecomusei, è atteso

entro l’estate.

ROLFI: IL KNOW HOW ACQUA LOMBARDA È IDENTITÀ DA PROTEGGERE –

“Investire ancora di più sull’acqua. È una sfida importante che

possiamo vincere partendo proprio dalla nostra storia. Canali,

rogge e fontanili, frutto dell’ingegno dell’uomo, che irrigano

oggi 700.000 ettari di campagne – ha spiegato l’assessore

all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi –

sono un’articolazione capillare, efficiente ed efficace che

s’innerva nel territorio e hanno creato un’identità lombarda

basata sull’acqua, a seguito della quale si è generata una

cultura dell’utilizzo dell’acqua che altre regioni non hanno.

Infatti l’acqua non è solo elemento paesaggistico, ma anche

elemento chiave della storica produttività lombarda perché

alimenta da secoli una delle agricolture di maggiore qualità del

nostro Paese”.

GALLI: GRAZIE A LAVORO SVOLTO A UN PASSO DA RICONOSCIMENTO –

“Siamo ormai a uno stadio molto avanzato, grazie al lavoro che

è stato svolto – ha sottolineato l’assessore regionale

all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli – Quella lombarda è

una storia di liquidità, perciò candidare questo grande

patrimonio di acqua e ingegno all’Unesco è un omaggio alle

nostre radici. Metterlo a sistema e costruirci sopra degli

itinerari di senso è fondamentale, ma – ha precisato –

l’auspicio è che si vada oltre il semplice riconoscimento”.

“Dei 54 siti italiani nella lista Unesco – ha proseguito – ben

11 sono lombardi ma spesso questo riconoscimento si è fermato ad

un cartello stradale. Serve che quello della civiltà dell’acqua

non diventi il dodicesimo medaglione, ma occorre piuttosto

utilizzare i siti Unesco come leva per lo sviluppo strategico

economico, turistico, monumentale: questa è la vera sfida e

proprio per questo abbiamo chiesto, nel pacchetto

dell’autonomia, la regionalizzazione delle sovrintendenze.

Giusto che la tutela dei siti resti in capo allo Stato ma la

loro valorizzazione deve essere regionale”.

FORONI: MANUFATTI FUNZIONALI A PROTEZIONE SUOLO E SVILUPPO –

“Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore al Territorio e

Protezione civile Pietro Foroni – utilizza le opere idrauliche

anche contro il dissesto idrogeologico, e i consorzi per la

programmazione della protezione del suolo. Una plurifunzionalità

dei manufatti che costituisce un’articolazione ambientale che

può diventare anche un volano turistico se adeguatamente

valorizzato. Un contesto fino adesso inesplorato – ha concluso

l’assessore – con grandi prospettive, che è dovere di Regione

Lombardia proteggere, attenzionare e promuovere”.