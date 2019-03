Milano. Anche a Marzo “Il Buono in Tavola” all’ombra della Basilica di Sant’Eustorgio

(mi-lorenteggio.com) Milano, Marzo 2019 – Anche a Marzo si conferma appuntamento immancabile del martedì Il Buono in Tavola, piccolo mercato agricolo all’ombra della Basilica di Sant’Eustorgio, nel Parco delle Basiliche. Un farmers’ market che sarà presente il 5, il 12, il 19 ed il 26 Marzo con il meglio della produzione agricola lombarda nel cuore di Milano. Prodotti di stagione da filiera completa, sostenibilità, biodiversità: salumi, formaggi vaccini e di capra, latte, carne, pane fresco e prodotti da forno, uova, miele, vino ma anche piatti pronti da asporto per una pausa pranzo sana e genuina.

Il farmers’ market di piazza Sant’Eustorgio ha preso il via nella primavera 2015 grazie ad un bando del Comune di Milano che ha voluto dare spazio all’agricoltura regionale ed alla sua produzione d’eccellenza. Il tutto nel nome della sostenibilità, della biodiversità, della stagionalità dei prodotti: un mercatino indipendente che non è legato ad alcuna associazione ed è costituito solo da produttori agricoli lombardi. Pane fresco e focaccia, farine, torte salate, dolci, conserve, , il miele prodotto sulle montagne di Sondrio, i formaggi di capra bio dei pascoli di Montegrino, i salumi di maiale e di capra bio, le deliziose verdure di Carbonara al Ticino, gli arrosti, le carni bianche e rosse, il latte e le uova di Bergamo, le marmellate, il riso, i vini naturali d’Oltrepo nettare d’uva da vigne centenarie. E ancora Capracanta, formaggio caprino a latte crudo del progetto filiera di Slow Food Sopra La Panca; la produzione di Cascina Santa Brera, realtà agricola bio del Parco Agricolo Sud. Ed infine, recente new entry tra i banchi del mercato, salumi e formaggi dalla Bergamasca tra cui formaggelle, stracchini, formaggi a media-lunga stagionatura dal latte di brune alpine al pascolo ed una chicca: il formaggio Nero della Nona realizzato seguendo una ricetta del 1753 ritrovata in un antico maso ristrutturato.

Tra le novità dell’edizione 2019 l’orario (dalle 8,30 alle 14,30) e alcune bancarelle jolly diverse di settimana in settimana: lo zafferano di Anima Rossa prodotto nel cuore della Brianza sarà presente ogni primo martedì del mese. Oro rosso prodotto in un orto sinergico secondo un metodo agricolo basato su sperimentazione e condivisione; il secondo martedì sarà la volta Woods: verdure essiccate per i risotti, le erbe aromatiche officinali da usare come condimenti nei piatti, dado vegetale, tisane, bacche di coriandolo e rosa canina, ricca di vitamina C. Nel gazebo jolly anche manufatti per la cucina e la casa: macina sale e pepe, cucchiai, porta spezie, ciotole e complementi di arredo.

Extra regione il jolly del terzo martedì del mese. Dal Piemonte la nocciola tonda gentile delle Langhe nelle sue varie declinazioni: torta di nocciole, pasta di nocciole, nocciole aromatizzate al peperoncino solo per citarne alcune. Tra i banchi del farmers’ market di piazza Sant’Eustorgio uno tra i frutti più antichi d’Italia e tra le più valide fonti vegetali di calcio ed anticolesterolo naturale, ottima per chi è allergico al latte e ai suoi derivati.

Ultima ma non meno importante l’azienda agricola Le Campanelle di Suardi (Pavia) che sarà presente ogni ultimo martedì del mese con giardiniere, verdure sott’olio e sotto aceto, confetture extra, salse per formaggi, antipasti, verdure in agrodolce, sughi e farciture per tartine e bruschette ma anche prodotti da forno con farina di mais.

