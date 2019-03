Milano. MARCIA PER I DIRITTI – ALTITONANTE: “LA SINISTRA NON CI DEVE INSEGNARE NULLA. LORO RISPETTINO I DOVERI”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 marzo 2019 – “Il Pd a Milano dimostra ancora una volta di essere lontanissimo dai bisogni dei Milanesi.

Prima le persone è solo uno slogan vuoto. L’unico interesse del Pd sono più di 111mila clandestini presenti in Lombardia, circa 50mila nella Grande Milano.

Ma si dimentica completamente dei Milanesi. Non sono persone?

La Sinistra impone divieti ai cittadini, come Area B, li massacra con le tasse, ma chiede diritti per chi non dovrebbe neanche essere qui.

I Milanesi non sono razzisti. Nella città metropolitana ci sono circa 500 mila stranieri, integrati, che pagano le tasse.

Chi va in piazza a fare sfilate, non ci deve insegnare nulla”. È il commento di Fabio Altitonante, coordinatore di Forza Italia a Milano.

V.A.