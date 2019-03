DAVIDE MARCO COLOMBO E GIULIA MEDICI VINCONO LA SECONDA TAPPA A BOLOGNA

(mi-Lorenteggio.com) Bologna, 3 marzo 2019 – Sulle pareti della fiera dell’Outdoor di Bologna, il brianzolo e la reggiana si impongono su ben 189 climbers nella seconda prova di stagione

Bologna (BO), 3 marzo 2019 – Secondo appuntamento di Coppa Italia Boulder: a Bologna, sulle pareti della fiera dell’Outdoor, 189 atleti si sono sfidati per il podio in una gara ricca di adrenalina e forti emozioni. In vetta Marco Colombo, della Climbers Triuggio, e Giulia Medici, della S.S.D. Sport Promotion. Secondi e terzi classificati Stefan Scarperi della AVS St. Pauls e Michael Piccolruaz delle Fiamme Oro Moena, Camilla Moroni della Kadoinkatena Genova e Anna Borella della Adrenaline Milano per la prova femminile.

Prossimo appuntamento con la Coppa Italia Boulder sabato 23 marzo 2019 a Bressanone con la terza prova del circuito.

La classifica finale della seconda tappa di Coppa Italia Boulder 2019:

Maschile:

1. Davide Marco Colombo, Climbers Triuggio

2. Stefan Scarperi, AVS St. Pauls

3. Michael Piccolruaz, Fiamme Oro Moena

4. Filip Schenk, Fiamme Oro Moena

5. Antonio Prampolini, S.S.D. Sport Promotion

6. Stefano Ghisolfi, Fiamme Oro Moena

Femminile:

1. Giulia Medici, S.S.D. Sport Promotion

2. Camilla Moroni, Kadoinkatena Genova

3. Anna Borella, Adrenaline Milano

4. Miriam Fogu, Arrampicata Libera Perugia

5. Martina Zanetti, Arco Climbing

6. Alessia Mabboni, Arco Climbing

Tutti i risultati, le classifiche e le news sulle gare degli atleti della Nazionale italiana di Arrampicata Sportiva sono disponibili sul sito www.federclimb.it.