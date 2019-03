Messa e pranzo di beneficenza alla Villa Reale di Monza

Gli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia attraverso la Delegazione dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di Monza e Brianza, hanno celebrato una Santa Messa presso la Cappella di corte della Villa Reale di Monza

di Principia Bruna Rosco

(mi-Lorenteggio.com) Monza, 3 marzo 2019 – Il 17 febbraio 2019 gli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, attraverso la Delegazione dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro di Monza e Brianza, hanno celebrato una Santa Messa presso la Cappella di corte della Villa Reale di Monza, magnificamente officiata da Monsignor Giuseppe Merisi, Vescovo emerito di Lodi. I cavalieri e le dame dell’Ordine hanno parteciperato indossando il caratteristico e splendido abito da chiesa.

È stato bello e utile apprendere che, dopo una campagna di restauro e di valorizzazione dell’importante Villa Reale di Monza, una delle perle della grande architettura italiana, in novembre 2018 la stessa ha aperto di nuovo le porte al mondo dando la facoltà di organizzare eventi.

Gli Ordini, supportati dalla relativa Associazione, si occupano storicamente di opere di beneficenza e solidarietà, in Italia e all’estero, grazie anche alle molte delegazioni che ne diffondono e promuovono l’attività in tutto il mondo.

Infatti, nel 2018, gli Ordini di cui sopra, hanno sostenuto diverse opere benefiche in tutto il mondo per un valore di oltre 800.000 Euro.

In questo evento, oltre alla normale raccolta fondi per le opere assistenziali, hanno previsto anche la donazione di una somma utile al restauro di un quadro di proprietà della Villa Reale che ritrae la Regina Margherita.

A tal proposito, in virtù del mio mandato di giornalista, ho l’obbligo di attestare e far conoscere queste validissime attività dell’Ordine affinché vengano diffuse e supportare.

Infatti, grazie all’impegno dei delegati e vicari e al sostegno e la generosità delle dame e cavalieri che ne fanno parte, le Opere Benefiche in nome degli Ordini Dinastici di Casa Savoia sono state molteplici in tutto il mondo.

In particolare, in risposta al tragico evento del crollo del Ponte Morandi, avvenuto ad agosto 2018, gli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, in poche settimane, grazie all’impegno di moltissime Delegazioni e alla generosità di tante Dame e Cavalieri, sono riusciti a raccogliere 45.000 Euro per la creazione di un intervento urgente che ha facilitato l’assistenza sanitaria nei quartieri colpiti dal crollo.

Queste operazioni benefiche, che stanno attestando un risultato eccezionale, l’Ordine afferma che non devono essere soltanto fonte di gioia, ma incoraggiamento a fare sempre meglio e devono loro insegnare a guardare al futuro nella perseveranza e nella necessità di parlare alla gente con altri importanti progetti benefici, dimostrando nei fatti di essere quella realtà viva che sono e che vogliono sempre meglio essere.

Inoltre, è importante che in questo momento storico dove la religione non viene sufficientemente retta perché la gente è ormai troppo intrisa di superficialità, gli ordini dinastici, che non sono volti soltanto a reperire fondi per le opere assistenziali, stiano sempre con maggior intensità rafforzando i valori religiosi che sono alla base del sodalizio e volto a recuperare norme di tratto e di stile nuovamente apprezzati nei rapporti sociali.

Alla Santa Messa è seguito il pranzo di beneficienza al quale hanno partecipato:

– Vittorio Emanuele di Savoia e la consorte Marina Doria;

– L’officiante;

– Mr. Liam Devlin, Araldo della Regina Elisabetta;

– L’avv. Otte Gerardus Stauken, dell’Ordine di Orange Nassau.

Durante il pranzo si è mirabilmente esibita la cantante lirica Larissa Yudina alla quale è stato fatto omaggio di un magnifico cameo.

Inoltre, si è tenuto uno splendido défilé di alta moda della stilista Sabrina Spinelli Haute Couture.

Auguriamo, quindi, agli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia, di avere sempre nuove energie per perseguire la giusta causa di cui sono portatori sani di speranza e di vita delle quali noi tutti possiamo beneficiarne.

Principia Bruna Rosco