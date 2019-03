Primarie Partito Democratico: ai gazebo 1,5 milioni, Zingaretti il nuovo segretario

(mi-Lorenteggio.com) Roma, 3 marzo 2019 – Nicola Zingaretti sarà il nuovo segretario del Pd. Secondo il Comitato organizzatore, ha ottenuto oltre il 60% dei voti alle primarie.

Ha 53 anni ed è nato a Roma dove vive con la moglie e le due figlie. “In questi anni mi sono dedicato a un lavoro straordinario, quello di amministratore del territorio con l’obiettivo di migliorare la vita dei miei concittadini”.

Dal 2013 è Presidente della Regione Lazio ed è stato rieletto nel 2018, caso unico nella storia della regione Lazione, che non aveva mai visto riconfermarsi i governatori uscenti.

“Mi candido a segretario del Pd perché voglio tenere vivo un progetto riformista e progressista di cambiamento per l’Italia, un impegno che rimetta al centro le persone. Sono felice che al mio fianco in questa nuova sfida ci siano tante facce nuove e più di mille amministratori e sindaci di tutte le regioni, da nord a sud. Perché da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Con un nuovo Pd, per unire e per cambiare”, queste le parole di Zingaretti all’inizio della campagna per le Primarie.

“Oggi è stata una grande festa della democrazia, siamo contenti e soddisfatti sia per il risultato della partecipazione sia per l’impegno dei volontari. Attorno alle ore 15 abbiamo raggiunto un milione. Ora posso dire che a seggi chiusi l’obiettivo di un milione e mezzo lo consideriamo raggiungibile”. Ha detto il presidente della commissione congresso del Pd, Gianni Dal Moro.

Le dichiarazioni degli altri due sfidanti:

“L’affluenza è stata omogenea in tutto il territorio nazionale, senza sacche di difficoltà e con un leggero picco al centro-sud, in particolare nel Lazio e in Campania”.

“Buon lavoro @nzingaretti, buon lavoro Segretario! Contento di avere contribuito a questa bellissima giornata. Da oggi sempre più #fiancoafianco nel PD per l’Italia”. Così Maurizio Martina prende atto del risultato delle Primarie 2019 e su Twitter.

“Ho appena chiamato Nicola Zingaretti, che sarà il prossimo segretario del PD per complimentarmi per il suo risultato ed anche per il risultato della partecipazione alla quale abbiamo contribuito tutti #altrochemacerie”.

Questa è la dichiarazione di Roberto Giachetti, candidato alla segreteria nazionale del PD.

V. A.