Si conclude la nona edizione del Trofeo Città di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 marzo 2019 – Giunta al termine anche la terza giornata del Trofeo Città di Milano dedicata esclusivamente al nuoto giovanile. Carichi dai risultati dei Big nelle giornate precedenti, i giovani hanno potuto vivere l’evento con lo stesso clima: qualcuno è riuscito ad ottenere il pass utile per i Criteria Nazionali giovanili di Riccione.

Una grande nona edizione per numeri e presenze di campioni. Atleti, tecnici, autorità, pubblico, sponsor, giornalisti e fotografi hanno gremito e infiammato la piscina di Milano.

Per l’intera durata del meeting il pensiero è stato per Manuel Bortuzzo. Il crowdfunding tra libere donazioni e le aste (cuffie autografate dai campioni) hanno raccolto complessivamente 4289,70€. La raccolta fondi continua per chiunque volesse: give#tutticonmanuel.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti quest’anno, visto l’entusiasmo degli atleti nazionali e internazionali, non ci accontentiamo e quindi aspiriamo a fare sempre meglio. Saremo quasi giunti alla decima edizione, che rappresenterà per noi un traguardo davvero importante. Lavoreremo fin da subito per realizzarla al meglio” commenta il presidente Roberto Del Bianco.

Redazione