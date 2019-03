SPORT. ONLINE IL BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO DI VIA MENGONI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 3 marzo 2019 – È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Milano il bando di gara per l’affidamento in concessione d’uso dell’impianto sportivo di proprietà comunale situato in via Mengoni 5A.

Si tratta di un centro completamente nuovo, di 9.436 metri quadri, frutto di oneri di urbanizzazione che, a breve, sarà consegnato al Comune ed è composto da una palestra per il basket e il volley con una tribuna da 90 posti e tre campi da calcio a 5, in erba sintetica, illuminati e scoperti.

“Le attività sportive previste nel centro e la sua collocazione in una zona a forte espansione abitativa – dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport – costituiscono sicuramente un veicolo di integrazione e coesione sociale per tutto il territorio di riferimento, soprattutto nei confronti dei giovani”.

Saranno valutati gli interventi migliorativi proposti dal concessionario e l’ammontare degli investimenti determinerà la durata della concessione che comunque non potrà essere superiore a 19 anni. L’importo del canone annuo posto a base di gara è pari a 33.055,64 euro oltre Iva. Il termine per presentare le offerte è stato fissato alle ore 12:15 del 6 maggio 2019.

Redazione