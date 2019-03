Vanzaghello. Incidente sulla S.S. 341: auto urta ciclisti, uno grave

(mi-Lorenteggio.com) Vanzaghello, 3 marzo 2019 – Stamane, intorno alle ore 11.50, lungo la S.S. 341, nel tratto cittadino della statale, una vettura ha urtano un gruppo di ciclisti facendone alcuni cadere. Un ciclista di 66 anni ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra. Sul posto, oltre ad un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa Busnago, è atterrato l’elisoccorso, proveniente da Como, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Varese Circolo, mentre i Carabinieri di Legnano, hanno compiuto tutti i rilievi del sinistro. Un altro ciclista, di 72 anni, in codice verde, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Legnano.

V. A.