Venerdì #8marzo sciopero generale nazionale di 24 ore

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 marzo 2019 – Per venerdì 8 marzo la Confederazione Unitaria di base (CUB) e l’Unione Sindacale di Base (USB) hanno proclamato uno sciopero Generale Nazionale di 24 ore con rivendicazioni riguardanti “la violenza maschile sulle donne, le discriminazioni di genere, contro la precarietà e la privatizzazione del Welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa”.

CUB Trasporti e USB Lavoro Privato, in adesione allo sciopero, hanno indicato le modalità che variano da città a città.

A Milano l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8,45 alle 15,00 e dalle 18,00 al termine del servizio.

Funicolare Como-Brunate

A Como l’agitazione del personale viaggiante della funicolare di Como – Brunate è prevista dalle 8,30 alle 16,30 e dalle ore 19,30 al termine del servizio.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per la Funicolare di Como – Brunate sul sito internet www.funicolarecomo.it alla sezione “Adesione scioperi”.

Linee AGI

Venerdì 8 marzo, le organizzazioni sindacali OO.SS. USB, SGB, CUB e Cobas hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà le linee in subaffidamento alla società Autoguidovie. Potranno quindi subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15:01 alle 18:00.

Maggiori informazioni: http://autoguidovie.it/