8 MARZO – FABBRICA DEL VAPORE DI MILANO RENDO OMAGGIO ALLA DONNA A 360°

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2019 – La festa della Donna ha lo scopo di ricordare la conquista dei diritti sociali,economici e politici delle donne e le discriminazioni di cui sono vittime.

È unaricorrenza che quest’anno vede fiorire in Fabbrica del Vapore una rosa dieventi e manifestazioni artistiche.

Sarannovisitabili ben sei mostre ad ingresso gratuito, che celebrano la figurafemminile a tutto tondo: “La donna,il mito e la fantasia”, un omaggio Pippa Bacca, “Stand forGirls”, “Le bambine salvate” e “Com’eri vestita?”; la mostra “Amami” con la quale l’artista BiosVincent affronta i temi della violenza e della necessità di squarciare ilsilenzio di coloro che la subiscono, e l’esposizione dei finalisti del 1° Concorso Nazionale di Fotografia diTango espressione del lato romantico del gentil sesso e della possibilitàdi vivere i corpi come anelli di una catena di abbracci con la quale si decretala riconquista di una socialità diffusa.

Lemostre “La donna, il mito e lafantasia”, “Stand forGirls”, “Le bambine salvate” e “Com’eri vestita?” si inseriscono all’interno del progetto “indifesa- Arte contro la violenza di genere”, promosso dall’Associazione Le BelleArti – Progetto Artepassante, in collaborazione con Terre des Hommes Italia. Sitratta di un progetto multiforme che si dirama nelle sale “Messina”di Fabbrica del Vapore, due piani espositivi in cui si estende una rete dicollaborazioni.

Ladonna, il mito, la fantasia èun omaggio all’artista milanese PippaBacca, messaggera di fratellanza fra i popoli, a cura de Il Ponte degli Artisti.

L’artista milanese Pippa Bacca scompare durante la performance artisticaitinerante in autostop Spose in tour.Il suo corpo nudo verrà trovato tra i rovi pochi giorni dopo, alla periferia diIstanbul. Il suo viaggio, stroncato da uno stupratore assassino, avrebbe dovutopromuovere la fiducia nel prossimo e la fratellanza tra i popoli. La Fabbricadel Vapore ospiterà dal 2 al 10 marzo un’installazione artistica, realizzatadal gruppo Sul filo dell’arte, ealcune opere di Pippa che rappresentano il suo ultimo progetto, il”Viaggio delle Spose”, di proprietà della famiglia dell’artista econcesse dalla fondazione PieroManzoni.

Nella giornata dell’8 Marzo dalle ore 14 alle 18 alcuni artisti siesibiranno in “performance” in omaggio a Pippa Bacca. Sarà presente lamadre di Pippa, Elena Manzoni, presidente della Fondazione Manzoni.

Inoltre,dall’8 al 16 marzo presso lo spazioREPART (mezzanino della stazione del passante Repubblica) Il Ponte degliArtisti organizza una mostra collettivadedicata alla donna e, come omaggio, all’artista Pippa Bacca. Un film alei dedicato verrà proiettato l’8 marzo.

Stand for Girls, a cura di Elisabetta Longari, è unamostra concepita intorno al concetto di rispetto della diversità. Le operedegli artisti coinvolti vertono sulla condizione di fragilità e sulla possibilitàdi riscatto delle ragazze.

Nel mondo sono 70 milioni le bambinesfruttate, costrette al matrimonio, uccise appena nate. Alla fabbrica del Vapore vieneaccesa una luce sulle loro storie, raccontate attraverso il lavoro fotodocumento di Stefano Stranges LeBambine salvate realizzato con il supporto dell’organizzazione Terredes Hommes.

Nellamostra Com’eri vestita creatadal Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua, i vestiti femminili espostirappresentano simbolicamente quelli indossati durante la violenza subita e sonoaccompagnati da brevi suggestioni che le donne hanno voluto condividere,raccontando alcuni elementi della loro esperienza.

Nellospazio “V&A-Vento&Associati” il 7 e l’8 Marzo ospiterà legiornate di apertura della mostra AMAMI di Bios Vincent con la madrina Emanuela Carcano, giornalista di Mediaset.

AMAMI è testimonianza di una sacralità che conserva la sua potentetraccia anche quando l’essere umano la viola. La serie di opere in mostrautilizza icone riconoscibili per tracciare allegorie volte a sovvertire ladinamica della violenza: si parte da quest’ultima per tramutarla in carezza.L’intento è quello di insinuare nelle coscienze un atto di riflessione, dimemoria di una ferita.

AMAMI è un progetto di Bios Vincent realizzato in collaborazionecon Corte Sconta, Milano Vapore, Vento & Associati.

Comeracconta Andrea Vento: “Bios, sviluppa lasua arte nella costante reinterpretazione delle iconografie femminili ed inparticolare delle sante martiri, una delle rappresentazioni millenarie dellaviolenza di genere”. La mostra AMAMI per Giampaolo Berni Ferretti,Presidente dell’Associazione Milano Vapore, “è un legame indissolubile frasesso e psiche. Anche a Milano, città aperta e solidale, sono ancora troppospesso, ancora oggi, i comportamenti che, ahinoi, forse per ilpudore, la paura ed il timore delle conseguenze, mai arriveranno o sfocerannoin una denuncia/querela del ”.

Deltutto inedito il Primo Concorso Nazionale di Fotografia di Tango FAItango Federazione e Famiglia Margini, destinato allapromozione della cultura del Tango, si propone l’obiettivo di coglierel’ampiezza dei valori storici e sociali del Tango attraverso la fotografia e ilsuo importante ruolo di testimonianza, d’indagine e di condivisione sociale.

L’ampia selezione fotografica inmostra racconta del tango ribelle di piazza edelle intriganti atmosfere milonguere, dando respiro alla componentepoetica, intimista dell’abbraccio tanguero.

La serata di venerdì 8 Marzodalle 21 vede sul palco della Fabbrica del Vapore “Marinella e le altre.. Mimose, canzoni e racconti” Liveconcert e Story Tellers. Va inscena un omaggio alle Donne cantato e sussurrato attraverso l’incontro conil Rock d’autore e la narrazione di storie d’amore, incontri, distanze, assenzee quotidiano, con frammenti e tracce sonore dell’Orchestrinadel Suonatore Jones in acoustic Live per esplorare i pianeti dell’universofemminile attraverso le parole dei cantautori De Andrè, De Gregori, Fossati, Bertoli, Bubola, Mannoia, Battisti,Zucchero, Jannacci e altri ancora.

Parole e musiche si mischiano airacconti della blogger Anna Mia con le sue Storie di Tango, alternati allepagine dell’antologia “Sguardi di Donne” che prendono vita con lavoce della scrittrice Gemma Girolami. Uno spettacolo del tutto originaleche non mancherà di emozionare, a coronamento di un ricco palinsesto cheFabbrica del Vapore offre per vivere insieme l’8 Marzo 2019, con la gioia econsapevolezza.