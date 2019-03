BREXIT, EVI: VOLI LINATE-LONDRA SALVI GRAZIE A VOTO COMMISSIONE TRASPORTI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2019 – “Linate è salva. La Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha detto sì al considerando 5d del regolamento sul trasporto aereo dopo la Brexit. Le nuove norme concedono una flessibilità transitoria per quegli aeroporti, come Linate, non abilitati ai voli extraeuropei. In caso di Brexit, dal 1 aprile ci sarebbe stata una interruzione di servizio. Grazie a questo voto abbiamo trovato una soluzione di continuità alle norme previste nel Decreto Delrio”, dichiara l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Eleonora Evi che ha votato a favore della modifica.

“Abbiamo evitato un danno enorme per Milano e la Lombardia. Adesso il governo, grazie a questa flessibilità transitoria, avrà il tempo di negoziare con la Commissione Europea per allinearsi alle nuove norme previste in caso di no deal. Con il suo lavoro al Parlamento europeo il Movimento 5 Stelle dimostra di essere una forza responsabile che lavora per il bene dell’Italia”, conclude Evi.

Redazione