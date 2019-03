CSI MILANO: PREMIATI 50 CAMPIONI NELLA VITA

Il premio per le persone che quotidianamente, nell’anonimato, si mettono al servizio per il bene della comunità sportiva e dei giovani

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2019 – Sabato 2 marzo 2019, grazie all’ospitalità e alla collaborazione di Regione Lombardia, sono state premiate 50 persone ognuna con una storia di vita apparentemente ordinaria che in realtà rende ogni società una realtà straordinariamente speciale.

350 persone hanno ravvivato con i colori delle loro società, l’Auditorium Testori di Regione Lombardia. Ad applaudire i premiati, oltre agli amici e ai familiari, hanno partecipato i componenti della giuria d’onore a partire dal Presidente don Mario Antonelli e la padrona di casa Martina Cambiaghi, Assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia.

Non sono mancate le emozioni con l’esibizione di Clelia e Valeria dell’asd Rhythmic’s Team allenate dalla loro “Campionessa” Caloni Benedetta. E ancora… la storia di Michele Facchino del Gruppo Sportivo Nabor, di Graziella Bossi storica colonna della Polisportiva Villa Cortese, di Federica Cappella giovane coordinatrice del progetto Tukiki, di Norberto Erba presidente del S. Giuseppe Artigiano Lissone che ha ricevuto il premio speciale “Fa’ la cosa giusta”. Queste sono solo alcune delle persone che hanno meritato l’applauso e il sorriso di tutto il pubblico.

Tanti gli amici delle istituzioni e del mondo dello sport che hanno preso parte con entusiasmo alla festa dello sport di base. Tra loro Daniele Cassioli, Campione paralimpico di Sci Nautico e Andrea Giani, ora allenatore di Power Volley ed ex pallavolista della Nazionale Italiana.

Presente a tutta la cerimonia anche Alessandro Antonello, AD di FC Inter che ha ricevuto il Discobolo d’oro al merito ed è passato dall’essere premiato a premiare con orgoglio i “Campioni nella Vita” delle società del CSI Milano.

Tanta emozione per il premio speciale alla memoria di Emiliano Mondonico consegnato alla figlia Clara e al nipote, un momento pieno di commozione che ha coinvolto anche le figlie e le mogli di due nostri tesserati che hanno ricevuto un premio speciale alla memoria: Ancidei Andrea della Fortes in Fide e Walter Pirovano dell’Usob Bareggio.

La cerimonia si è conclusa con l’appuntamento alla terza edizione nel 2020, perché noi lo sappiamo che in tutte le società ci sono tanti “Campioni nella Vita” che operano nel totale anonimato con umiltà e impegno per il bene dei giovani. Non potremmo mai smettere di dirgli GRAZIE!

Redazione