CURTATONE (MN). TERZI: STANZIATI 750.000 EURO PER REALIZZARE ROTATORIA TRA LA PADANA INFERIORE E L’ASOLANA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 04 marzo 2019 – Uno stanziamento di 750.000 euro per

mettere in sicurezza l’incrocio tra la Strada provinciale ex Ss

n. 10 ‘Padana Inferiore’ e la Strada provinciale n. 1 ‘Asolana’,

nel Comune di Curtatone (Mn), attraverso la realizzazione di una

rotatoria. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta

regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti

e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi.

“Si tratta – ha spiegato Terzi – di una risposta concreta alla

necessità di garantire maggior sicurezza ai cittadini in un

punto particolarmente delicato per la viabilità del territorio.

L’incrocio in questione è interessato da rilevanti flussi di

traffico: la rotatoria sarà in grado di assicurare più fluidità

alla circolazione, migliorando l’accessibilità alla città di

Mantova e più in generale i collegamenti con il Cremonese e il

Bresciano. Il finanziamento è significativo e conferma

l’attenzione della Regione alle esigenze del Mantovano”.

La delibera approva lo schema di convenzione tra Regione

Lombardia, Provincia di Mantova e Comune di Curtatone per la

progettazione e la realizzazione della rotatoria, intervento

previsto dal Patto per la Lombardia. La convezione definisce i

ruoli e i compiti in capo a ciascuno dei soggetti

sottoscrittori.

Redazione