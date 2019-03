Lacchiarella. Scontro tra due auto lungo la S.P. 40, due feriti

(mi-Lorenteggio.com) Lacchiarella, 4 marzo 2019 – Stamane, poco dopo le ore 11.00, lungo la S. P. 40, a qualche centinaio di metri dalla rotonda con la S.P. 105, due persone, una donna di 50 anni e un uomo di 40 anni per un incidente stradale tra due auto, sono stati portati in ambulanza, uno all’Humanitas di Rozzano in codice giallo, l’altro in codice giallo all’ospedale di Melegnano. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso e sono giunti i Vigili del Fuoco, mentre, la Polizia Locale ha ricostruito tutta la dinamica del sinistro.

