LEGNANO. PRIMARIE PD: UNA LEZIONE DI DEMOCRAZIA

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 4 marzo 2019 – Anche a Legnano una grande partecipazione di persone ha decretato il successo, quasi insperato, delle primarie del Partito Democratico. Ancora una volta i cittadini hanno dato dimostrazione della loro voglia di essere protagonisti della vita politica del nostro paese. A Legnano si conferma il dato della precedente edizione del 2017: 1246 elettori si sono recati alle urne e hanno confermato la vittoria di Zingaretti. Ecco i risultati: Zingaretti 850 voti (68,2%), Martina 239 voti (19,2%), Giachetti 157 voti (12,6%). ”E’ un risultato che ci fa sperare in un auspicabile risveglio dal sogno populista” commenta Michele Ferrazzano segretario del Circolo PD legnanese “democrazia e solidarietà sono valori che non si possono cancellare con un tweet o con un voto online. Un grazie grande grande alle decine di volontarie e volontari che hanno contribuito al successo di questa indimenticabile giornata. Ora ci rimettiamo al lavoro con maggior fiducia e determinazione. A Legnano le ultime vicende di giunta hanno dimostrato l’inadeguatezza di questa maggioranza a governare la città; continueremo la nostra battaglia insieme alle altre opposizioni per difendere il diritto di ogni legnanese ad avere un governo della città efficiente, competente e trasparente”.

Redazione