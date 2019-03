MANTOVA. TERZI: 870.000 EURO PER PONTE DI BARCHE DI TORRE D’OGLIO E PONTE SUL PO DI MOTTEGGIANA E BORGOFORTE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 04 marzo 2019 – Uno stanziamento complessivo di 870.000

euro per riqualificare due ponti in Provincia di Mantova: quello

di barche di Torre d’Oglio lungo la Strada provinciale 57 e

quello sul Po tra Motteggiana e Borgoforte sulla Strada

provinciale ex SS 62 ‘della Cisa.

Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su

proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e

Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

PONTE DI BARCHE DI TORRE D’OGLIO – “Per quanto riguarda il Ponte

di barche di Torre d’Oglio – ha detto Terzi – è necessario

ampliare la possibilità di mantenere transitabile il ponte

durante tutto l’anno, scongiurando o comunque limitando le

chiusure nei mesi estivi dovute alle portate estremamente

ridotte del fiume Oglio. Per questo vengono messi in campo

interventi strutturali e di manutenzione straordinaria che

includono la sostituzione delle barche in cemento con altre in

acciaio”. Il finanziamento relativo a quest’opera è di 576.000

euro.

PONTE SUL PO IN ZONA GOLENALE TRA MOTTEGIANA E BORGOFORTE – “Si

tratta di attuare interventi di ristrutturazione e risanamento –

ha spiegato Terzi – relativi al sovrappasso sotto il quale

transitano i treni della linea Mantova-Suzzara-Modena”. Il

finanziamento relativo a quest’opera è di circa 295mila euro.

“Interveniamo – ha concluso Terzi – per garantire sicurezza e

funzionalità delle infrastrutture in questione, fornendo le

risorse necessarie alla Provincia di Mantova, ente proprietario

e gestore”.

La delibera approva lo schema di convenzione tra Regione

Lombardia e Provincia di Mantova per i lavori in oggetto,

ricompresi nel Patto per la Lombardia. La convezione definisce i

ruoli e i compiti in capo a ciascuno dei soggetti

sottoscrittori. Questo ultimo intervento completa il quadro

complessivo dei finanziamenti, a valere sulle risorse del Patto

per la Lombardia, a favore del territorio mantovano per un

totale di 3,8 milioni, cofinanziati da Regione Lombardia per un

totale di circa 2,7 milioni di euro.

