(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2019 – Stamane, a Ponte Lambro, intorno alle ore 10.15, in un edificio di via Degli Umiliati 26, per una intossicazione da monossido sono giunte tre ambulanze per quattro persone coinvolte, tre queste anche un bambino di 3 anni. Soccorsi sono stati trasportati tutti in codice giallo all’Ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco per risalire alla causa dell’intossicazione.

V. A.