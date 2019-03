Milano. Viale Lucania, rapina e ferisce 91enne

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2019 – Ieri, intorno alle ore 12.50, in viale Lucania, all’altezza del civico 17, una signora di 91 anni è stata rapinata da uno sconosciuto, che, oltre a rubarle pochi euro, la ha anche fatta cadere a terra. L’uomo è, poi, fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, chiamati da alcuni passanti, sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che indagano per risalire al reo, e un’ambulanza della Croce Oro, che ha trasportato la donna al San Paolo di Milano in codice verde.

“Vicinanza alla signora di 91 anni aggredita per una rapina. Ormai Milano non conosce più neppure la parola sicurezza, i nostri quartieri sono pericolosi persino in pieno giorno.

Anche questo fine settimana abbiamo assistito alle solite sfilate del Pd, che governa la città, ma i milanesi sono stati completamente abbandonati”. È il commento di Fabio Altitonante, coordinatore cittadino di Forza Italia a Milano alla vicenda.

“Abbiamo capito che il Comune di Milano è del tutto incapace a gestire il tema della sicurezza, è ora che si faccia da parte”.

V. A.