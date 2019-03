PRIMARIE: MIRABELLI (PD), ABBIAMO RITROVATO SINTONIA CON UN POPOLO, SI RIPARTE DA QUI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2019 – “Due giornate straordinarie! Abbiamo ritrovato sintonia con un popolo che reagisce contro questo Governo, contro i razzismi e l’intolleranza, contro chi vuole trasformare la democrazia in un regime in cui non c’è confronto di idee ma solo delegittimazione di chi non è d’accordo. Abbiamo eletto un Segretario che ha sostenuto per mesi ovunque una proposta chiara per il futuro e non ha detto una sola parola contro gli altri candidati in tutto il congresso. Si riparte da qui, nessuno si senta escluso!”. Lo ha scritto su Facebook il senatore Franco Mirabelli, Vicepresidente del Gruppo PD al Senato.

