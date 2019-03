‘VIVI CON IL CUORE’: PER SENSIBILIZZARE LE DONNE VERSO MALATTIE CARDIOVASCOLARI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 marzo 2019 – In Lombardia, quasi 18mila donne

muoiono ogni anno a causa delle malattie circolatorie.

Con un decesso ogni 10 minuti, le malattie cardiovascolari e

l’infarto sono il killer numero uno per le donne, eppure la

maggioranza di loro non è consapevole del rischio che corre né

sa che quasi l’80 per cento degli eventi cardiaci potrebbe

essere prevenuto.

OBIETTIVO CAMPAGNA È DIFFUSIONE CONOSCENZA – La campagna di

informazione ‘Vivi con il Cuore’, presentata oggi nel corso del

convegno ‘Infarto e malattie cardiovascolari al femminile: come

vivere con il cuore’, promosso da Abbott e Società Italiana di

Cardiologia, ha proprio l’obiettivo di aumentare la conoscenza

delle malattie del cuore e incentivare le donne ad adottare

strategie salva-cuore per riconoscere e prevenire l’infarto.

PREVENZIONE E MEDICINA DI GENERE AL CENTRO – “La campagna ‘Vivi

con il cuore’ – ha spiegato l’assessore regionale al Welfare

Giulio Gallera al convegno – riveste una duplice importanza: in

primo luogo favorisce un’opera concreta di sensibilizzazione

delle donne nei confronti delle malattie cardiovascolari, la cui

promozione è fondamentale nell’ottica della prevenzione;

inoltre, rafforza e sostiene il tema della medicina di genere,

verso la quale Regione Lombardia sta concentrando impegno ed

energie nell’ambito dell’evoluzione generale del sistema”.

PERSONALIZZAZIONE DELLE CURE E ASSISTENZA INDIVIDUALE –

“L’individuazione dei fattori di rischio e i percorsi

diagnostici successivi sono tanto efficaci quanto più vengono

ritagliati su misura per ciascuno – ha aggiunto Gallera -: da

qui derivano percorsi di prevenzione e di assistenza individuali

e funzionali. La ‘personalizzazione’ delle cure è il punto

cardine della nostra riforma, nata e pensata con l’obiettivo di

migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire la

sostenibilità di un sistema sanitario universalistico come il

nostro”.

INFORMAZIONI UTILI – All’interno del rinnovato sito web, le

donne potranno trovare informazioni sulle malattie del cuore,

riconoscere le differenze di genere, scoprire i sintomi

dell’infarto e le specificità nella donna, tanti consigli per

attuare efficaci strategie salva-cuore e un semplice test per

valutare il proprio stile di vita.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito

www.viviconilcuore.it o la pagina Facebook Abbott Freestyle.

Redazione