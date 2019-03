Ciclismo. Domenica 10 marzo la prima Randonnée GranMilàn.bike organizzata dallo storico Sport Club Genova 1913

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2019 – La GranMilàn.bike, la Randonnée di Milano, è la manifestazione cicloturistica non competitiva organizzata dallo Sport Club Genova 1913 ASD di Milano, il glorioso club ultracentenario che tanto ha dato al ciclismo lombardo e italiano.

Dopo oltre 25 edizioni di Raduni Cicloturistici e Mediofondo ad andatura controllata e gruppo compatto, lo Sport Club Genova 1913 cambia e organizza per il 2019 una Randonnée. Un format di manifestazione cicloturistica di crescente successo, che permette di tracciare percorsi con distanze e dislivelli importanti, attraverso paesaggi affascinanti e poco esplorati che l’assenza di cronometraggio rende pienamente godibili. Il carattere ludico e cicloturistico non deve ingannare: si tratta comunque di prove relativamente impegnative per ciclisti allenati, tesserati ciclosportivi e cicloamatori.

La Randonnée GranMilàn.Bike prevede 3 percorsi alla scoperta del territorio, rispettivamente da 200, 130 e 80 km. Il percorso “lungo” si spinge tra le colline dell’Oltrepò pavese fino a Bobbio per circa 2.300 mt di dislivello. I ciclisti che si cimenteranno sul percorso “medio” invece pedaleranno fino a Montecalvo Versiggia, patria del Pinot Nero italiano, e dovranno affrontare “solo” 1.000 mt di dislivello complessivo. Il percorso “corto”, pensato per le biciclette Gravel, prevede quasi 60 km di sterrato, è pianeggiante e costeggia il Ticino sui due versanti fra Vigevano e Bereguardo.

La manifestazione si svolgerà il 10 marzo 2019 con partenza libera, alla francese, dalle ore 7.30 alle ore 8.30 per i due percorsi strada e dalle 8.30 alle 9.00 per il percorso Gravel.

Il ritrovo è presso l’oratorio San Giuseppe in via S.Giovanni Bosco 1 a Lacchiarella (MI) facilmente raggiungibile dall’autostrada Milano-Genova (uscita Binasco).

Le quote d’iscrizione, allineate con la prassi per questo genere di manifestazioni tra il ludico e lo sportivo, servono a coprire le spese: 13€ per le iscrizioni on-line e 17€ per le iscrizioni last-minute, il 10 marzo stesso. Questo vale per le prove su strada, mentre la Gravel è una “Gravel FREE”, ovvero non costa nulla.

Sono previsti punti di controllo e di ristoro lungo i percorsi strada e docce e pasta party all’arrivo.

GranMilàn.bike promuove e sostiene gli obiettivi ed i progetti della Fondazione Michele Scarponi per la sicurezza stradale dei ciclisti, la mobilità sostenibile, il sostegno dei familiari delle vittime della strada ed altro ancora …

Acquistando un gadget della GranMilàn.bike si contribuisce con 4€ a sostenere i progetti della Fondazione Michele Scarponi. Nel nome del compianto campione, la Fondazione lavora creando e finanziando progetti che hanno come fine l’educazione al corretto comportamento stradale, a una cultura del rispetto delle regole e dell’altro. Iniziative che hanno al centro l’utente debole della strada e della società.

Etica Sportiva ed associativa, vicinanza e solidarietà sono le parole che ci guidano in questa iniziativa sociale. Nel pieno spirito dei valori dello Sport Club Genova 1913.

Sport Club Genova 1913 A.S.D.

Lo Sport Club Genova 1913, meglio conosciuto come “il Genova”, nasce a Milano nel quartiere di Porta Genova nel 1913 con l’obiettivo di avviare una società polisportiva: ciclismo, atletica, pugilato, nuoto.

I risultati più importanti sono raggiunti nel ciclismo: fra il 1920 e il 1968 “il Genova” raccoglie molti titoli nazionali e ben 6 titoli a livello mondiale e olimpico.

Oggi lo Sport Club Genova1913 è un club ciclistico amatoriale con oltre 100 soci e qualche decina di simpatizzanti. Aperto a tutte le età, accoglie CicloTuristi e CicloAmatori, con obiettivi, calendari annuali e ritmi di allenamento diversi. Li accomuna la passione per la bici da corsa e il ciclismo in generale: uno sport bellissimo, praticato in compagnia e in mezzo alla natura, con un rispetto consapevole dell’equilibrio ambientale e dei nostri parametri corporei.

Il Genova nel 2011 è stato premiato dal Sindaco di Milano, come società Sportiva Storica di Milano, avendo contribuito a fare la storia dello sport della nostra città. Questo riconoscimento si aggiunge all’Ambrogino d’Oro ricevuto negli anni ’80 del secolo scorso.

Per il Genova la bicicletta è un mezzo che può portare lontano ma anche avvicinare; in quest’ottica la società negli ultimi anni si è spesa in iniziative sociali e benefiche quali un gemellaggio con raccolta fondi in favore di una società ciclistica della cittadina di Tolentino, vittima del terremoto del 2016, l’organizzazione dell’evento “Sport e prevenzione”, in collaborazione con il Policlinico di Milano o la pedalata solidale “il Genova per Genova”, il 14 ottobre 2018, a due mesi dal crollo del Viadotto Polcevera, quando i ns soci hanno percorso in bicicletta i 166 km dalla stazione di Porta Genova a Milano fino a Genova con l’intento di portare solidarietà come ciclisti e cittadini ai ciclisti e cittadini genovesi, con il gesto semplice della pedalata.

