CON LE ‘GIORNATE DEI CASTELLI, PALAZZI E BORGHI MEDIEVALI’ SI VALORIZZA UNA LOMBARDIA SEGRETA

PRESENTATA OGGI LA RASSEGNA 2019, GIUNTA ALLA SESTA EDIZIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2019 – “Una rassegna che permetterà la

valorizzazione di un territorio ricco di bellezze, ma ancora

poco conosciuto al grande pubblico. Un’occasione imperdibile per

scoprire una Lombardia segreta e inusuale ma carica di fascino e

attrattività”. Così Lara Magoni, assessore regionale al Turismo,

Marketing territoriale e Moda, è intervenuta nel corso della

presentazione della rassegna delle ‘Giornate dei Castelli,

palazzi e borghi medievali della media pianura della Lombardia’.

COINVOLTE 19 LOCALITÀ RICCHE DI TESTIMONIANZE – Giunta alla

sesta edizione, la rassegna, che nell’edizione 2018 ha fatto

registrare 22.000 presenze, prevede quest’anno 7 giornate di

apertura (domenica 10 marzo e 7 aprile, lunedì 22 e giovedì 25

aprile, mercoledì 1 maggio, domenica 5 maggio e 2 giugno) e ben

19 località coinvolte tra castelli, borghi, rocche e palazzi

storici dislocati nella pianura bergamasca, nel Cremasco e

nell’area confinante milanese. Si tratta di un’area che nel

Medioevo rappresentava un’importante zona di confine tra il

Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia e che oggi ha

lasciato considerevoli eredità in termini architettonici, con

fortificazioni e preziose testimonianze storiche, artistiche e

culturali.

SINERGIA TRA TERRITORI AIUTA SVILUPPO LOCALE – “Oggi il turismo

sta cambiando e il visitatore – ha sottolineato Lara Magoni – è

sempre più curioso e alla ricerca di esperienze nuove e inedite.

La pianura bergamasca, con incursioni nel Milanese e nel

Cremonese, offre davvero delle perle artistiche, culturali e

storiche di grande prestigio per la valorizzazione di un

‘turismo dei territori’ che si abbina alla perfezione a percorsi

enogastronomici, alla riscoperta di tradizioni e sapori di

indubbio valore”. “La riuscita di una manifestazione così

interessante – ha concluso – è la classica dimostrazione di come

la sinergia tra territori e la collaborazione tra enti e

associazioni locali possa dare risultati importanti per lo

sviluppo del turismo e dell’economia locale”.

LUOGHI VISITABILI E INFORMAZIONI – I 19 luoghi che si possono

visitare sono: Palazzo Visconti a Brignano Gera d’Adda (BG);

Castello Silvestri e Castello-Villa Oldofredi a Calcio (BG);

Palazzo Gallavresi a Caravaggio (BG); Castello Visconteo a

Cassano d’Adda (MI); Castello di Cavernago (BG); Castello di

Malpaga, frazione di Cavernago (BG); Borgo medievale di Cologno

al Serio (BG); Borgo storico di Martinengo (BG); Castello

Visconteo di Pagazzano (BG); Castello Visconteo di Pandino (CR);

Castello Barbò di Piumenengo (BG); Rocca Viscontea di Romano di

Lombardia (BG); Castello Colleoni di Solza (BG); Palazzo Barbò e

Torre di Tristano a Torre Pallavicina (BG); il Museo Storico

Verticale di Treviglio (BG); il Castello di Trezzo sull’Adda,

nel Milanese; Rocca Albani ad Urgnano (BG); il Borgo storico di

Padergnone, nella frazione di Zanica, nella Bergamasca.

I visitatori potranno scegliere quali e quante realtà visitare

sulla base degli orari di apertura di ciascuna località, sempre

consultabili e aggiornati, sul sito del Tourist Infopoint

Martinengo: www.bassabergamascaorientale.it

