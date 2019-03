COSMESI. LOMBARDIA SI CONFERMA L’HUB ITALIANO

PUBBLICATO L’APPROFONDIMENTO SETTIMANALE DI #LOMBARDIASPECIALE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 05 marzo 2019 – Le oltre 500 aziende che esportano i

loro prodotti in tutto il mondo fanno della Lombardia la regione

leader della cosmetica. Il comparto, infatti, fa leva sulla

presenza nel tessuto produttivo locale di una forte filiera

della chimica delle specialità, di fornitori di macchinari

avanzati e di packaging. La classifica elaborata da Intesa

Sanpaolo, che si basa sui dati Istat, pone Milano al primo posto

in Italia tra le provincie per numero di esportazioni con il

20,5% sul valore totale. A seguire altre province lombarde come

Bergamo, che con il suo 7,9% è terza in Italia dopo Roma, Lodi

(6,5%), Cremona (4%) e Monza e Brianza (3,8%). Le province più

specializzate sono invece Lodi e Cremona, seguite da Milano,

Bergamo e Monza-Brianza.

Questi i dati che emergono dall’approfondimento settimanale di

#LombardiaSpeciale, pubblicato sul sito

www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it

“Questi dati – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico,

Alessandro Mattinzoli – da una parte confermano l’importanza di

due fattori quali l’innovazione e il genio creativo, dall’altra

sottolineano la necessità di valorizzare un’industria che può

solo portare risultati positivi in termini di occupazione e

sviluppo dei territori. Intendiamo valorizzare le “filiere di

eccellenza” tecnologica e produttiva regionale nelle aree

strategiche, attraverso l’integrazione tra produzione, servizi e

tecnologia in ottica Industria 4.0 (anche tramite Digital

Innovation Hub, Competence Center, cluster tecnologici lombardi,

etc.), garantendo in questo contesto le condizioni abilitanti a

questo sviluppo. L’industria della cosmesi non può che avere il

suo regno naturale qui, nel nostro Paese che, al di là di ogni

retorica, ha una caratteristica favorevole: la bellezza in ogni

luogo naturale, oltre a quella nata dal genio creativo e dalla

completezza che questo genio ha avuto nel potersi esprimere.

IL MERCATO MONDIALE E’ IN CRESCITA – Secondo l’Eurispes, i

prodotti preferiti sul mercato italiano, sostanzialmente

stabile, sono principalmente quelli per il corpo (16,6%), per il

viso (15,8%), per l’igiene del corpo (13,2%). Un vero boom del

settore è stato rappresentato dalla vendita online (+21%). I

dati del centro studi di Intesa Sanpaolo, inoltre, quantificano

il giro di affari delle aziende cosmetiche in oltre 11 miliardi

di euro a livello nazionale, in crescita del 4,4% nel 2017

rispetto all’anno precedente, con l’export che, sempre nel 2017,

ha raggiunto 4,7 miliardi di euro. Nel 2018 il fatturato del

settore ha raggiunto il valore di 11,2 miliardi di euro, mentre

per il 2019 si prevede un aumento del 2,6%. Guardando

all’export, nel 2017 le esportazioni hanno segnato un +9,2%: i

principali sbocchi commerciali italiani sono Germania, Francia,

Stati Uniti, Regno Unito e Spagna. Questo rilevante aumento

dell’export pone l’Italia al quarto posto nella classifica

mondiale dei maggiori esportatori di cosmesi.

PERCHÉ PROPRIO LA LOMBARDIA? – Secondo l’analisi di Intesa San

Paolo, la Lombardia ha staccato le altre regioni italiane non

solo grazie all’arrivo delle multinazionali e al consolidamento

delle grandi imprese italiane storiche, ma anche alla nascita e

allo sviluppo di un nucleo di imprese nate di recente e in grado

di proporsi come terzisti di successo, ma anche in alcuni casi

come brand riconosciuti a livello internazionale: Milano in

particolare, con il suo hinterland allargato che raggiunge i

territori delle province di Lodi, Cremona, Bergamo e

Monza-Brianza, è considerata un hub della creatività a livello

europeo, dove si concentrano le imprese più innovative e di

gusto appartenenti al design, al wellness, alla moda, ai

multimedia e al food in un sistema creativo trasversale che

passa attraverso i settori. Inoltre, nella “rete della

creatività di Milano”, in particolare, esistono laboratori di

ricerca e sviluppo molto diversi rispetto a dei laboratori

chimici e più simili a laboratori d’arte, in cui vengono

effettuati test e ricerche non solo sulle caratteristiche

tecniche, ma anche sui colori, sulle forme, sugli odori e sulle

texture dei prodotti.

