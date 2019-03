DIOCESI MILANO. GIOVEDÌ 7 MARZO L’ARCIVESCOVO A LECCO DIALOGA CON I POLITICI E GLI AMMINISTRATORI LOCALI

DOPO VARESE E MONZA, UN NUOVO INCONTRO ISPIRATO AL DISCORSO DELL’ARCIVESCOVO ALLA CITTÀ “AUTORIZZATI A PENSARE” SUL BENE COMUNE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2019 – Giovedì 7 marzo alle ore 21.00, alla Casa dell’Economia, in via Tonale 28/30 a Lecco, l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, incontrerà politici, amminstratori locali, persone impegnate in ambito sociale e politico nei Comuni della Zona pastorale di Lecco.

Come nei precenti incontri (Varese 16 febbraio; Monza 2 marzo) l’Arcivescovo farà riferimento ai temi già affrontati nel Discorso alla Città, «Autorizzati a pensare», pronunciato il 6 dicembre 2018 nella Basilica di Sant’Ambrogio, rivolgendosi ai politici e agli amministratori della città di Milano e dell’intera diocesi. L’intento è pertanto di proseguire il dialogo con tutti coloro che hanno resposnabilità politiche nel territorio lecchese, promuovendo una alleanza sempre più intensa fra le istituzioni operanti nel teritorio per il bene comune.

Dopo i saluti del sindaco di Lecco, Virginio Brivio e di Mons. Maurizio Rolla, vicario Episcopale della Zona pastorale III. seguirà un primo ciclo di interventi: il sindaco di Osnago Paolo Brivio proporrà un focus sull’amministrare, Luigi Adelchi Panzeri, presidente delle Acli Provinciali affronterà il tema del lavoro e delle imprese, Marinella Pulci, presidente del comitato consultivo misto Asst con Gabriella Compagnoni, consigliere Avo Lombardia parleranno di sanità e Brizda Haznedari, mediatrice culturale della Cooperativa Arcobaleno, d’integrazione. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti istituzionali, con il coordinamento di Vittorio Colombo, responsabile dell’edizione lecchese del giornale La Provincia: il prefetto Liliana Baccari, il presidente della Provincia Claudio Usuelli, il dirigente ufficio scolastico provinciale Luca Volonté, Daniele Riva, presidente della Camera di Commercio, Paolo Favini, direttore generale Asst di Lecco e Marco Giovanni Piuri, Amministratore delegato di Trenord. Ciascuno dei dieci interventi richiamerà un passaggio del discorso dell’Arcivescovo alla città. Sarà poi mons. Delpini a concludere l’incontro con il proprio intervento.

