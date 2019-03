FARMACI, GALLERA: MASSIMA ATTENZIONE E VIGILANZA SU VENDITA ONLINE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 marzo 2019 – “Regione Lombardia è in prima linea nel

settore della vigilanza in campo di assistenza farmaceutica in

tutte le sue forme di distribuzione”. Lo assicura l’assessore al

Welfare, Giulio Gallera, intervenendo in Consiglio regionale e

formulando parere positivo, in merito a una mozione sulla

vendita dei farmaci online.

“E’ istituito presso l’Agenzia di controllo del sistema socio

sanitario – spiega l’assessore Gallera – un tavolo operativo con

le ATS in tema di vigilanza verso tutti i soggetti che

gestiscono il farmaco. Un tavolo che sarà esteso anche alla

Polizia Postale con riferimento alla vendita online, la cui

disciplina è affidata alle competenze dello Stato”.

L’assessore Gallera, nel corso della sua relazione, ha ricordato

che la possibilità di vendere on line medicinali senza ricetta

medica è stata introdotta con il Decreto legislativo n. 17 del

2014 in attuazione della normativa europea.

“Le regole adottate in Italia sono molto stringenti – ha

aggiunto l’assessore – in quanto finalizzate a garantire il

massimo livello di tutela della salute pubblica”. Tale strumento

di commercializzazione è consentita solo a farmacie ed esercizi

commerciali autorizzati alla vendita di medicinali, realmente

operanti sul territorio.

“Nel corso della Legislatura – ha poi concluso l’assessore

Gallera – affronteremo anche la possibilità di tracciare la

singola confezione del farmaco all’interno dell’ospedale. Si

tratta di un’azione che richiederebbe forti investimenti da

parte della Regione”.

Redazione