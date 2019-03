Lombardia. Reddito cittadinanza: da domani la presentazione delle domande

De Rosa (M5S Lombardia): “Realizzato ciò che gli altri definivano impossibile”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2019 – Ai nastri di partenza la fase operativa del Reddito di cittadinanza. “Da domani anche i cittadini lombardi potranno presentare la domanda presso gli Uffici Postali, i CAF Centri di Assistenza Fiscale convenzionati e online, sul sito dedicato, per chi è in possesso di SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale” annuncia il consigliere regionale del M5S Lombardia Massimo De Rosa.

“È un risultato al quale abbiamo sempre creduto. Penso alle persone che aiuteremo in maniera concreta e ripenso a quanto a lungo i cittadini siano stati costretti ad ascoltare prima le false promesse dei partiti, poi a subire le bugie della loro propaganda: “È irrealizzabile, non lo farete mai”.

Da domani il reddito di cittadinanza sarà realtà. Il Movimento Cinque Stelle ha dimostrato di realizzare con i fatti le promesse, se lo diciamo lo facciamo” sottolinea il portavoce penta stellato.

“È importante ricordare che, prima della presentazione delle domande, sarà indispensabile aver richiesto l’ISEE ed esserne già in possesso. Questo indicatore, infatti, è uno degli elementi fondamentali per verificare il diritto al beneficio che è legato anche a requisiti su cittadinanza, patrimonio immobiliare e finanziario e reddito dichiarato.

Riguardo i tempi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che il periodo di presentazione delle domande, per essere inseriti nel programma dal mese di aprile, è compreso tra il 6 e il 31 marzo”, conclude De Rosa.

Redazione