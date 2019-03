Presentata la 13^ Scarpadoro di Vigevano

Domenica 17 marzo la Scarpadoro inaugura la primavera delle mezze maratone con la 13^ Half Marathon di Vigevano, valida anche come Campionato Regionale Assoluto. In programma, nello stesso giorno, anche le 5K e 10K non competitive

(mi-Lorenteggio.com) Vigevano, 5 marzo 2019 – Si alza ufficialmente il sipario sulla 13^ Scarpadoro che si correrà a Vigevano domenica 17 marzo, con partenza alle ore 9.30 dallo Stadio Comunale Dante Merlo e che vedrà atleti e appassionati di running suddivisi nelle tre diverse distanze: 21,097 metri competitiva e le non competitive di 5K (Scarpadoro in Rosa, Stracittadina e 4 Zampe) e la 10K, quest’ultima cronometrata con chip. A due settimane dall’evento gli iscritti in generale sono già oltre 1.300 e solo nella mezza maratona i pettorali assegnati sono più di 800.

La manifestazione, fiore all’occhiello della città di Vigevano, è stata presentata questa mattina ai media in Municipio a Vigevano alla presenza dell’assessore alle Pari Oppurtunità Antonietta Moreschi. Oltre ad illustrare i dettagli della manifestazione, l’occasione è servita per ricordare che quest’anno l’Atletica Vigevano, società organizzatrice di Scarpadoro assieme al Comune di Vigevano, taglia l’importante traguardo dei 70 anni di storia (1949-2019) con una serie di eventi e festeggiamenti che dureranno tutto l’anno, mentre nel 2020 il brand “Scarpadoro” compirà 40 anni (1980-2020). Una grande festa per celebrare assieme questi due importanti anniversari è prevista per la notte di Capodanno, quando Atletica Vigevano organizzerà la prima “Scarpadoro di Capodanno”, una corsa-camminata per la città che culminerà con brindisi sotto la torre del Bramante. Il consigliere nazionale della Fidal Oscar Campari ha poi annunciato che Vigevano ha aderito al progetto “Città della Corsa e del Cammino 2019”, ottenendo quindi il riconoscimento da parte della Federazione Italiana di Atletica Leggera e dell’ANCI di città che offre la possibilità di praticare corsa e camminata attraverso aree e percorsi ad hoc ed eventi ad essi dedicati. Infine, il Comune di Vigevano si è detto disponibile a collaborare ancora più strettamente con l’Atletica Vigevano per il rinnovamento di molte strutture dello stadio Dante Merlo.

Tornando alla 13^ Scarpadoro, ricca di emozioni sarà come sempre la Scarpadro Ability, la corsa-camminata riservata alle persone con disabilità ideata e voluta dall’atleta paralimpica, presentatrice televisiva e oggi parlamentare Giusy Versace. Ogni anno partecipano all’iniziativa moltissime persone che vengono accompagnati lungo il percorso di gara da “atleti-spingitori”, volontari e da colorati e simpatici “Super Eroi”, che renderanno ancora più divertente la corsa-camminata.

La partenza sarà per tutti alle ore 9.30 dallo Stadio Comunale Dante Merlo. Un unico e coloratissimo serpentone si riverserà, di corsa o camminando, nelle vie del centro storico cittadino. Tutti i partecipanti, infatti, percorreranno assieme i primi 5 km del tracciato che attraversa Piazza Ducale e il Castello Sforzesco, per poi fare ritorno allo stadio (le 5K) oppure proseguire in aperta campagna ed attraverso I verdi percorsi all’interno del Parco del Ticino (10K e Half Marathon).

La Famiglia della Scarpadoro

La Scarpadoro è organizzata dall’Atletica Vigevano in collaborazione con il Comune di Vigevano e patrocinata da Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Parco del Ticino, Coni Pavia, Fidal, Associazione Italiana Fisioterapisti e Pool Vigevano Sport.

Sotto il coordinamento della Polizia Locale, anche quest’anno saranno impiegati sul percorso oltre 200 volontari che, oltre a salvaguardare la chiusura delle strade e il passaggio degli atleti, organizzeranno i 3 punti di ristoro e i 3 di spugnaggio. I volontari della sezione podistica Avis Vigevano presidieranno le strade vicine allo Stadio Comunale Dante Merlo e le vie del centro storico, il ristoro del 5° km e lo spugnaggio del 7°, 12° e 18° km. Il gruppo comunale della Protezione Civile di Vigevano sarà impiegato nei punti più trafficati come la nuova tangenziale del IV Lotto, viale Montegrappa e corso Ugo La Malfa. Ci saranno come sempre gli Alpini, impegnati allo stadio per la distribuzione di tè caldo. Allo stadio, la gestione di tutti i servizi pre e post gara sarà gestita dall’Atletica Vigevano che impiegherà circa 150 persone coinvolte nei servizi di iscrizione, ristoro finale, sicurezza, consegna chip, medaglie e premiazioni. I Buccella Runners personalizzeranno tutto il tratto di percorso che interessa il territorio della Buccella (dove loro si allenano di solito) con cartelli e festoni. L’Escape Team aiuterà nei ristori sul percorso e nella Scarpadoro Ability. Anche quest’anno non mancherà l’importante contributo della Croce Rossa, Croce Verde e Cassolo Soccorso. Sul tracciato, infine, i ciclisti del Tortellino Team saranno impegnati sul percorso e scorteranno il gruppo di testa, gli inseguitori e il gruppo degli ultimi.

Correranno al fianco della tredicesima edizione importanti aziende del territorio come: Asm Energia Spa, il fornitore di luce e gas di Vigevano, il gruppo FGB Vipetrol, leader nel commercio di prodotti petroliferi e per l’agricoltura, Dow Italia, sempre attiva sul territorio e con una particolare passione per il running. BCC di Carate Brianza, il negozio sportivo di Vigevano Fox Sport e il gruppo Stav, la concessionaria che anche quest’anno fornirà l’auto ufficiale di gara. Tra i partners, confermata come sempre la presenza del Fornaio Luca con le sue richiestissime pizze e focacce, mentre la Pasticceria Villani confezionerà composizioni di dolci per le premiazioni, oltre a fornire crostate di frutta fresca e creme per il ristoro finale. Docks contribuirà a rifornire i vari ristori, mentre Ethic Sport offrirà i suoi integratori idro-salini al traguardo e sul percorso. Allianz – Agenzia Vigevano Diaz di Clara Carnevale ed Enrico Zone è l’assicurazione ufficiale della gara, e garantirà copertura a tutti gli atleti e agli addetti ai lavori. Racconteranno le emozioni d questa tredicesima edizione importanti media partners come la Provincia Pavese che dedicherà due speciali alla manifestazione, Gold Radio, Vivivigevano il portale turistico-culturale e Vigevano App. Prezioso anche il supporto tecnico di Natura Elettrica, dalla tipografia GraficheDesi e della Tenuta Drovanti che offrirà il riso per la risottata, così come la ProLoco Sannazaro che come ogni anni porterà l’enorme pentolone per cuocerlo. Il fotografo ufficiale della Scarpadoro sarà quest’anno Scandurra Foto.

