Trezzano. Il Sindaco: “Polveri sui balconi, gli Enti intervengano subito”

Le analisi commissionate dal Comune rilevano soprattutto la presenza di sferule composte da ferro. Il sindaco Bottero: “Ora Arpa e Ats si attivino con analisi puntuali e una campagna ambientale e se si tratta di inquinamento ambientale, i responsabili vengano individuati”

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 5 marzo 2019 – In presenza dei cittadini residenti, lo scorso 9 febbraio su disposizione dell’Amministrazione comunale, il professionista incaricato dal Comune ha effettuato prelievi di alcuni campioni di polveri “ferrose” depositate dal mese di novembre su alcuni stabili del quartiere Marchesina. Con i cittadini e il professionista, anche il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, il sindaco Fabio Bottero e l’assessore alle Politiche ambientali Cristina De Filippi.

“I risultati sono arrivati – spiega il sindaco Fabio Bottero – si tratta sostanzialmente di ferro: non ne possiamo definire la provenienza, né era nostro compito scoprirlo ma ora vogliamo capire quali siano le cause di questi depositi. Proprio per questo abbiamo deciso di trasmettere tutta la documentazione in nostro possesso ad Arpa e Ats per sollecitarli ancora una volta ad effettuare con urgenza analisi puntuali e ad attivarsi con una campagna ambientale, anche per verificare se si tratti di un fenomeno di inquinamento ambientale e se ci siano pericoli per la salute dei nostri cittadini. Non arretriamo e non ci fermiamo, la situazione va chiarita. Ringrazio i residenti per la disponibilità e per averci accompagnato tutta la mattina in cui sono stati eseguiti i campionamenti”.

Nelle considerazioni del professionista incaricato, emerge che “gli elementi riscontrati nei tre campioni esaminati comunque possono essere sostanzialmente riconducibili a quelli caratterizzanti la ‘qualità dell’aria ambiente’ tipica della macro area in cui è ubicato il comune di Trezzano sul Naviglio”.

Nel dettaglio, si è provveduto ad analizzare ognuno dei tre campioni (due prelevati dal professionista in via San Cristoforo e in via Salvini il 9 febbraio, un terzo fornito il 25 gennaio da un cittadino residente in via San Cristoforo) e da ognuno si è estratto un ulteriore campione rappresentativo della sola frazione con caratteristiche ferro-magnetiche. Nei tre campioni si segnala la presenza di particolari sferule (dalle dimensioni di qualche micron) composte principalmente da ferro e la presenza di tracce di altre sostanze di natura organica e minerale in quantità non rilevante. Nel campione fornito dai cittadini, è stata anche riscontrata la presenza di una fibra di amianto (crisotilo), non significativa per la salute pubblica, per altro non riscontrata negli altri due campioni prelevati nella stessa area.

