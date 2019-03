Ceriano – La Polizia locale in classe per l’educazione stradale

Lezioni per pedoni alle elementari, per ciclisti alle medie

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 6 marzo 2019 – Sono riprese la scorsa settimana le lezioni di educazione stradale curate dalla Polizia locale di Ceriano Laghetto.

Anche quest’anno, come già nei precedenti, viene proposto un percorso formativo specifico per i bambini della prima elementare e per i ragazzi della prima media. I più piccoli hanno seguito in classe lezioni sul corretto comportamento da tenere in strada come pedoni, poi sono usciti a camminare sui marciapiedi accompagnati dagli agenti di Polizia locale e dall’assessore Romana Campi.

Nelle prossime settimane i più grandicelli seguiranno lezioni teoriche e pratiche sull’uso della bicicletta, in collaborazione con i soci di BC Groane.

“Queste lezioni promosse dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto comprensivo, vanno ad arricchire l’offerta formativa dei nostri ragazzi, consentendo loro di apprendere le nozioni principali per un corretto utilizzo delle strade comunali, in sicurezza, sia quando si muovono a piedi che quando iniziano a muoversi autonomamente in bicicletta, nel rispetto del Codice della strada” -commenta l’assessore Campi.

