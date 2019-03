IDROSCALO: GRUPPO CAP INAUGURA BLUELAB, SPAZIO NATO PER AVVICINARE I PIÙ GIOVANI ALL’ACQUA E ALL’AMBIENTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 marzo 2019 – Un centro didattico aperto ai giovani studenti, uno spazio per i bambini dai 4 agli 11 anni e le loro famiglie, che potranno imparare, in modo divertente, il valore di un bene prezioso come l’acqua. Un vero e proprio laboratorio, dove tra eventi, workshop e percorsi indoor e outdoor gratuiti, scoprire tutti gli aspetti che legano l’acqua alla scienza, alla storia, alla natura e all’energia.

Tutto questo è BlueLab, il nuovo spazio inaugurato ieri all’Idroscalo da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e main sponsor del Parco, nato per avvicinare i più giovani all’uso consapevole e sostenibile dell’acqua del rubinetto e al rispetto per l’ambiente.

“Le nuove generazioni hanno un compito fondamentale: insegnare a noi adulti il rispetto e il valore per l’acqua e per l’ambiente, ha spiegato Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP agli studenti della scuola secondaria Aldo Moro di Cerro al Lambro, presenti all’inaugurazione. BlueLab è stato pensato proprio per coinvolgere in modo attivo i più piccoli, le scuole e le famiglie. Volutamente vicino al nostro Centro Ricerche Salazzurra, BlueLab si propone come lo spazio ideale per raccontare la forza della #waterevolution, ovvero il ruolo centrale che l’oro blu avrà nello sviluppo e nelle dinamiche delle nostre città e delle nostre vite”.

“Oggi con l’inaugurazione di BlueLab nell’ambito della sponsorizzazione di Gruppo CAP, si fa un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del nostro Idroscalo, ha commentato Arianna Censi, vicesindaca della Città metropolitana di Milano. Tanti bambini potranno partecipare ai laboratori ambientali per poi proseguire divertendosi nel parco. C’è l’imbarazzo della scelta, tra giochi e sport per tutta la famiglia. Vi aspettiamo”.

All’inaugurazione erano presenti, oltre al Presidente Russo, Claudia Giordani, dirigente sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Alberto Di Cataldo, Direttore Settore Istituzione Idroscalo, Caterina Molinari, Sindaca di Peschiera Borromeo, Santina Bosco, assessore all’Ambiente di Segrate.

Gestito dalla Cooperativa sociale Alboran, realtà con esperienza ventennale nei progetti di educazione ambientale, BlueLab si caratterizza per la sua doppia anima: centro didattico durante la settimana, diventa un punto di riferimento per bambini e famiglie del Milanese grazie a un fitto calendario che copre anche i week-end da maggio a ottobre.

Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18.00, il mondo dell’acqua è pronto a diventare occasione di scoperta e di gioco, grazie a laboratori tematici che integreranno momenti didattici a veri e propri laboratori con esperimenti scientifici. A rendere davvero speciale il calendario degli appuntamenti, la Festa dell’Acqua, prevista a giugno e ad agosto, momento di incontro e condivisione, ma anche di riflessione sulla sua importanza nella vita di tutti i giorni.

Le lezioni, a numero chiuso e previa iscrizione obbligatoria, sono aperte ai bambini dai 4 agli 11 anni. Per partecipare è infatti indispensabile iscriversi contattando la segreteria organizzativa della cooperativa Alboran: scuole@alboran-coop.it, tel. 0255303104 – 3385785531

Durante la settimana BlueLab, invece si rivolge alle scuole e diventa spazio interattivo e innovativo di partecipazione ed educazione con lezioni a tema, che si avvalgono di diversi metodi e linguaggi: dalla lettura teatralizzata, con la rappresentazione di immagini a giochi studiati per parlare del tema dei rifiuti, dell’inquinamento e dell’energia pulita, passando per le narrazioni animate e i percorsi di esplorazione, alla scoperta del territorio dell’Idroscalo e della sua storia. L’approccio sensoriale mira infatti ad avvicinare i giovani scolari delle scuole primarie e secondarie di primo grado milanese alla conoscenza delle specie animali che abitano il Parco, dalle piante all’ecosistema acqua, fino ai primi concetti di biodiversità applicata al mondo vegetale e ai diversi ambienti acquatici naturali.

Redazione