MILANO A SETTEMBRE OSPITA LE ‘PET WEEK’

MATTINZOLI E RIZZI: LOMBARDIA REGIONE ‘AMICA’ DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 06 marzo 2019 – Si chiama ‘Milano Pet Week’ ed è la

settimana di incontri, attività ludico ricreative ed eventi che

Milano ospiterà dal 28 settembre al 5 ottobre con una serie

di eventi e iniziative dedicate agli amici a quattro zampe.

La manifestazione è stata presentata a Palazzo Bovara, sede di

Confcommercio, alla presenza del sottosegretario alla Presidenza

della Regione Lombardia, Alan Rizzi.

LOMBARDIA REGIONE ‘PET FRIENDLY’ – “La Regione Lombardia – ha

detto Rizzi – guarda assolutamente con favore a questa

iniziativa. Ci riteniamo una regione ‘pet friendly’ perché siamo

consapevoli di quanta importanza gli animali d’affezione possano

avere nelle vita delle persone”.

4 ZAMPE NELLE STRUTTURE SANITARIE E IN UFFICI ATS MILANO –

“Ricordo che già nel 2017 – ha aggiunto Rizzi – la Regione

Lombardia ha approvato un regolamento che individuava i criteri

per l’accesso degli animali d’affezione alle strutture sanitarie

e sociosanitarie pubbliche e private accreditate, permettendo ai

pazienti ricoverati di ricevere la visita dei loro animali

domestici, regolamento che con grande soddisfazione è stato

approvato nelle aziende ospedaliere lombarde. Dallo scorso mese

di novembre, inoltre, grazie al nuovo regolamento dell’ATS Città

Metropolitana di Milano, gli animali da compagnia potranno stare

al fianco dei propri padroni negli uffici dell’Agenzia”.

MATTINZOLI: IN LOMBARDIA IMPRESE DEL SETTORE AUMENTATE DEL 19%

IN 5 ANNI – “Il fatto che in Lombardia – ha aggiunto l’assessore

allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli – negli ultimi 5

anni, le imprese dedicate agli animali domestici siano aumentate

del 19,3% e che il 13,2% del settore con 1183 imprese su un

totale nazionale di 8.933 sia qui dimostra un dato certo: la

grande attenzione della nostra Regione verso questo tema che

innanzitutto è di natura socio-culturale”.