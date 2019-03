AGRICOLTURA, ROLFI: CADE SEGRETO DI STATO SU CIBI STRANIERI, VITTORIA DEI CONSUMATORI

ASSESSORE: “CON PROSSIMO PSR MAGGIORE VALORIZZAZIONE MADE IN ITALY. PARTIAMO DA LATTE,CITTADINI POTRANNO SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 7 mazo 2019 – Con lo storico pronunciamento del 6

marzo da parte del Consiglio di Stato, su iniziativa di

Coldiretti, è di fatto caduto il segreto di Stato sui cibi

stranieri che arrivano in Italia. Sarà finalmente possibile

conoscere il nome delle aziende che importano gli alimenti

dall’estero.

“Ora si può finalmente accedere ai dati dei flussi commerciali

del latte e dei prodotti lattiero-caseari, oggetto di scambio

intracomunitario e provenienti dall’estero, detenuti dal

Ministero della Salute e finora inaccessibili – commenta Fabio

Rolfi, assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e

Sistemi verdi -. Si tratta di una vittoria dei consumatori,

della trasparenza e della sicurezza alimentare. I cittadini

avranno finalmente la possibilità di scegliere i prodotti con la

massima consapevolezza”.

“Stiamo iniziando a programmare il Piano di Sviluppo rurale

21-27 – fa sapere -. È iniziata la consultazione online rivolta

agli agricoltori per capire le priorità del settore. Il mio

obiettivo, anche alla luce di questa sentenza del Consiglio di

Stato è quello di valorizzare maggiormente il made in italy,

partendo dal latte”.

“La Lombardia produce il 40 per cento del latte Italiano e vanta

14 prodotti DOP del settore su 50 italiani – conclude Rolfi -.

Abbiamo 5.000 stalle che producono 660 mila tonnellate di latte

ogni anno. Difenderemo e daremo valore al nostro oro bianco”.