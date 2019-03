Arrivano a Milano le Olimpiadi della Matematica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 marzo 2019 – Con la gara denominata QUANTUMBASTA! per la prima volta Milano sarà sede della competizione a squadre delle Olimpiadi della Matematica.

L’evento, organizzato dalla Città metropolitana con le responsabili distrettuali del Comitato Olimpiadi della Matematica e gli studenti del Liceo Marconi di Milano, si svolgerà l’8 marzo presso il Centro scolastico Gallaratese di Via Natta 11, Milano dalle ore 14.30 alle ore 16.30, e vi parteciperanno 17 squadre – ognuna composta da 7 studenti – di cui 5 sono di Milano: LS Marconi, LS Volta, IIS Cardano, LS Einstein e LS Da Vinci.

La gara durerà 120 minuti e prevede la risoluzione di 24 problemi il cui testo, uguale per tutta Italia, è fornito dall’Università di Genova che coordina a livello nazionale la competizione. La classifica verrà aggiornata in tempo reale, registrando on line le risposte date di volta in volta dalle squadre. Lo scorso anno la squadra milanese del Liceo Volta ha vinto il campionato nazionale.

La Città metropolitana di Milano ha accolto con entusiasmo l’invito a partecipare alla realizzazione di questa prestigiosa competizione che già da diversi anni si svolge contemporaneamente in molte città d’Italia, grazie anche alla preziosa collaborazione dei Dirigenti scolastici dell’IIS Gentileschi e IIS Cardano del Centro scolastico Gallaratese che si sono offerti di ospitare i ragazzi e le ragazze partecipanti e di dare un contributo per gli aspetti logistici.

Le Olimpiadi, organizzate dall’Unione Matematica Italiana con la collaborazione della Scuola Normale di Pisa, si svolgono annualmente tra studenti degli Istituti secondari di secondo grado provenienti da tutta Italia: i vincitori delle gare locali parteciperanno alle finali nazionali che si terranno a Cesenatico dal 2 al 4 maggio.

