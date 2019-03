DOMENICA 10 MARZO A CUSAGO ANTIQUARIATO, MODA VINTAGE E RITROVO DI AUTO SPORTIVE

(mi-lorenteggio.com) Cusago, 7 marzo 2019 – La tradizionale Fiera mercato dell’Antiquariato, artigianato e prodotti bio, si allarga a marzo alla Moda vintage.

Piccola sfilata di abiti, gioielli e accessori nei locali di Corte Madonnina, in collaborazione con collezioniste e Proloco Cusago, con ingresso gratuito.

Il mercato dell’antiquariato si tiene cura dalla locale Pro Loco ogni seconda domenica del mese (esclusi gennaio, luglio e agosto).

In vendita piccoli mobili, oggetti curiosi e da collezione, libri e stampe. Per i prodotti bio: miele, insaccati, conserve, formaggi, biscotti, tisane, tè, riso, dolci con possibilità di assaggi e degustazioni.

Sui prati attorno al Castello, per tutta la giornata.

Contemporaneamente, in piazza Soncino, dalle 10 alle 12 grande raduno di vetture prestigiose.

